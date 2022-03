AMLO, el presidente de la justicia social

Tras apenas cumplir sus primeros 3 años como mandatario, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado cumplir uno de sus principales pronunciamientos de campaña, “quitarle a los de arriba para darle a los de abajo”. Esto tras el gran apoyo que ha recibido el sureste de México después de largos años de abandono.

En julio de 2018, se lograba una de las más grandes hazañas en la historia de México. Por primera vez en el país, tras un resultado arrollador, un candidato de izquierda lograba el triunfo en la contienda a presidente de la República. Este suceso se lograba tras años de lucha e intentos por llevar al gobierno del pueblo como principal cabeza de México. El nombre “Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”, representaba esperanza y un ideal inquebrantable de aquellas personas que le habían depositado su confianza en las urnas con la fiel creencia de una administración sin corrupción que lograría impulsar a México hacia un futuro prometedor.

El sexenio de AMLO comenzaba con una gran exigencia de la ciudadanía la cual era equiparable a la cantidad de personas que habían creído en el proyecto, sumados de aquellos opositores que deseaban un fracaso del presidente. Las polémicas no tardarían en llegar pues era una nueva forma de trabajo y realmente México no estaba acostumbrado a que se trabajara de una forma correcta. No se necesitó de mucho tiempo para que la ciudadanía fuera siendo testigo de la estrategia que se quería implementar para el apoyo a los grupos más vulnerables basado en un principio de bienestar social.

Dentro de los principales programas propuestos por el presidente, se busca atender las necesidades de las y los jóvenes, personas de la tercera edad, madres solteras, personas con discapacidad, personas que viven del sector agrícola, entre otros. Para lograr lo propuesto, se destinaron recursos para becas, subsidios, pensiones, empleos temporales financiados por el gobierno y precios de garantía para las y los campesinos. En estos años, se ha duplicado la cantidad mensual de los apoyos destinados para adultos mayores y se ha emigrado a una interacción que garantice el acceso de los beneficiarios a sus apoyos correspondientes.

Se han realizado programas sociales como “Jóvenes Construyendo el Futuro” el cual busca generar empleos para las y los jóvenes que no tienen una fuente de ingreso involucrándolos en distintas empresas que servirán para capacitar y generar experiencia laboral, la cual es el principal problema por el que no admiten a jóvenes en distintos empleos. Con esta iniciativa se apoya a la empresa y se garantiza empleo a los jóvenes. O el programa “Sembrando Vida”, el cual busca generar un sueldo de garantía para las personas que se dedican a trabajar en el campo para de esta forma impulsar la autosuficiencia alimentaria y la reconstrucción del tejido social. Estos programas han atendido a dos grupos vulnerables que fueron desatendidos durante muchos años, hoy en día, son prioridad.

Recibir todos estos apoyos, el incremento notable del sueldo mínimo para ahora recibir más de cinco mil garantizados, recibir algunos de los proyectos más grandes a nivel federal como la refinería dos bocas, como el tren maya, entre otros, representa la gran atención que está tomando el presidente por lo estados más olvidados. El estado de Chiapas, lugar de donde soy oriundo, pasó de tener al 75.5% de la población en situación de pobreza según datos del INEGI, de recibir casi 5 mil millones de pesos a ahora recibir más de 32 mil millones de pesos en programas de bienestar. Esto es JUSTICIA SOCIAL. Hay quienes se han atrevido a decir que México estaría mejor sin nosotros, y hoy que después de 80 años llega un presidente conocedor de las realidades del sureste de México, con fuerza, desarrolla e impulsa la igualdad social.

Hoy que vivimos en un momento de pandemia que puso al desnudo el pobre sistema de salud que veníamos arrastrando de muchos sexenios atrás, nos vino como anillo al dedo el trabajo de AMLO, pues en otras corrientes hubieran blindado a las empresas privadas, en cambio, el presidente se encargó de garantizar un sueldo para aquellas personas que viven al día, que dependen de ese ingreso para poder alimentar a todas las personas que llevan en la espalda.

Quienes sean pertenecientes al sureste de México y no valoren el trabajo del presidente para acabar con la desigualdad, en mi opinión, es porque han tenido la oportunidad de vivir en una situación de privilegio, o no han podido ver la realidad cruel en la que han vivido estos estados. Hoy en día, tenemos un presidente del pueblo que conoce de los problemas existentes, que está dispuesto a trabajar a favor de los más necesitados y que se está preocupando de mover al sureste al centro de México.

