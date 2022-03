Lorenzo Córdova advierte que “corren malos tiempos para la democracia”

Durante su mensaje al inaugurar el XII Encuentro Nacional de Educación Cívica organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello advirtió que “corren malos tiempos para la democracia” en México con una polarización exacerbada aderezada con un componente riesgoso de anti democracia e intolerancia.

Señaló que, entre otros desafíos, está el “acoso y hostigamiento” que hoy viven las autoridades electorales, no solamente con la descalificación de su trabajo y la construcción de narrativas que demeritan la base de confianza, sino que “de manera novedosa y preocupante proviene no de oposiciones o detractores insatisfechos con los resultados emanados de las urnas, sino desde el poder mismo, del beneficiario de la vida democrática” que con tonos y estridencias preocupantes, incluso, con amenazas verbales o físicas a la autoridad electoral usando el brazo penal del Estado para tratar de someterla.

“Lo digo con preocupación no solamente por las denuncias penales que han hecho contra algunos consejeros del INE que están todas abiertas, vigentes, sino que al solo hecho de que al titular de un poder se le haya ocurrido presentar estas denuncias implica una ruptura con el arreglo fundacional de nuestra construcción democrática, que las diferencias naturales y normales en un sistema democrático se procesan a través de los cauces institucionales y no a través de la criminalización”, indicó.

Resalto la amenaza que la democracia hoy vive en México con las reformas electorales en ciernes que, apuntó, “tienen claramente el propósito de romper la calidad que da el sistema de partidos, las condiciones de la competencia, que tiene el propósito de erosionar la bases de la representación política en grado democrático, volver a una representación en donde las mayorías prevalecen aunque no cuenten con el respaldo ciudadano”.

Córdova Vianello afirmó que quien viola las reglas no solamente comete un fraude, sino que también erosiona las bases de la convivencia democrática, “lamentablemente hoy son tiempos de anti demócratas que ponen en riesgo la democracia, tiempo de quienes se beneficiaron de esas reglas y hoy no están dispuestos a cumplirlas”, enfatizó.

El presidente del INE llamó a no olvidar que la autopista que nos lleva a un sistema democrático es una vía de ida y vuelta, que lamentablemente en la historia ha habido muchos casos de una democracia que por esos enemigos internos, por no cuidarla frente a sus detractores “han emprendido una ruta hacia atrás” y que es una obra colectiva “cuya titularidad no puede asumir una persona, un partido, una ideología, una fuerza política, sino que es resultado de esfuerzo y compromiso de generaciones y generaciones de mexicanas y mexicanos, es también una responsabilidad de ellos defenderla y protegerla”, sostuvo.

Posteriormente, al participar en el panel inaugural “Reforma Política y Calidad de la Democracia” con los ex presidentes del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdez Zurita, Lorenzo Córdova afirmó que nunca antes había habido un ataque sistemático desde el poder en contra de la institucionalidad electoral como sucede ahora; sin embargo, dijo que el INE “hoy goza de cabal salud y tal vez sea eso lo que irrita a muchos” y llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia ante los embates.

Se pronunció porque la Reforma Electoral no sea regresiva ni merme la calidad representativa del sistema político, que lastime las condiciones de equidad de la competencia o que implique una vulneración a la independencia de los órganos electorales, pues exaltó que ese es el principal riesgo.

Córdova Vianello advirtió que la democracia está en riesgo de que se rompa el acuerdo del consenso democrático y con los actores políticos dispuestos a romper las reglas de la convivencia democrática, “eso se agrava cuando quien rompe esas reglas, el mal jugador democrático, el jugador autócrata prevalece, y cuando esta actitud anti democrática de no ajustarse, cuando quien no puede arrebata, quien decide que está por encima de las reglas de ese consenso democrático, en ese momento la democracia está en grave riesgo, y si esa posición es la que prevalece el punto de no retorno se habrá traspasado”, puntualizó.

