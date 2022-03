Pruebas contra Alejandro Gertz Manero se concederá el valor probatorio, explica Ricardo Monreal

Luego de posponer la comparecencia del fiscal Alejandro Gertz Manero que estaba prevista para hoy 15 de marzo, Ricardo Monreal señaló que no se ha definido el día, donde seguramente comparecerá durante esta semana.

Respecto a por qué se decide a que sea únicamente ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y no ante el Senado de la República, el Monreal señaló que los que asisten al pleno son el titular de la Secretaría de Hacienda y el de Relaciones Exteriores, pero el fiscal y los demás secretarios siempre van a comisiones a la junta antes mencionada siempre que no se altera ningún precedente.

Comparecencia de alto nivel

Como objetivo del Senado de la República en los audios filtrados de Gertz Manero, el funcionario explicó que este tipo de encuentros de comparecencia son de alto nivel, donde por la secrecía y la información que se formula, siempre ha sido lo delicado del tema, por lo que estarán solo los coordinadores de Grupos parlamentarios la Comisión de Justicia y el fiscal.

"Esto es una tradición", dijo Monreal sobre por qué no se hace la comparecencia en el Senado, y explicó que también lo hacen cuando se reúnen con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional o con el titular de la Secretaría de la Marina, y en el que no tienen una gran publicidad por lo delicado que es la información

Asimismo, en entrevista para A la Una con Salvador García Soto, el senador por Morena indicó que, mediante jurisprudencia, legislación y precedentes en materia de justicia, las pruebas obtenidas de manera ilegal por medio del espionaje o la grabación del video no son tomadas en cuenta, "lo que no quiere decir que no tomemos en cuenta pero se le concede el valor probatorio correspondiente".

El líder de la bancada de Morena explicó a través de la señal de Heraldo Media Group, que será una comparecencia muy certera, auténtica y muy necesaria frente a lo que pasa en el país sobre todo tratándose de una institución tan delicada como lo es la Procuración de Justicia.

