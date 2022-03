Jalisco: Trabajadoras domésticas recibirán "invitación" para conformar sindicato

Bajo la logística del correo y entrega similar a la del recibo del agua, se estará entregando en los domicilios jaliscienses, una carta en donde se invite a los empleadores a registrar formalmente la contratación de las y los trabajadores del hogar a fin de fomentar "el cumplimiento espontáneo" para brindar la justicia laboral de este sector productivo.

En México hay 2.4 millones de trabajadores del hogar en el país, los estados en donde se les paga menos a las trabajadoras son en Chiapas, Oaxaca y Puebla, aunque su salario es por lo general el mínimo.

Norma Palacios Trabamala, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, explicó que la primera fase de sensibilizar a los empleadores, pero también a las y los trabajadores sobre su trabajo.

Actualmente también hay incertidumbre jurídica porque no se dice cuántos periodos consecutivos pueden darse para que sean considerados trabajadores del hogar y los salarios son precarios, injustos y aunque se registren, no deben disminuirse en el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Añadió que es indispensable contar con un registro para tener certeza del número de personas que se dedican a esta actividad y que a nivel Legislativo, salga del Senado la iniciativa, que se analice en la Cámara de Diputados y se apruebe, y aunque ven disposición, aún es un tiempo largo el que falta para que se vea cristalizada esta legislación que daría certeza a miles de familias en el país.

Así como parte del trabajo que se viene realizando bajo la estrategia "Cerrando Brechas", se calcula que hay al menos 158 mil trabajadoras del hogar en Jalisco de las cuales el 95 por ciento son mujeres y a nivel nacional el 97 por ciento, pero tan sólo el dos por ciento se ha registrado por sus patrones para recibir prestaciones como marca la Ley.

De acuerdo con el INEGI, actualmente, tan solo una de cada 10 trabajadoras cuenta con una o más prestaciones, y durante la pandemia, las y los trabajadores del hogar fueron despedidos debido a que las familias tuvieron que recortar gastos, según explicó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo Corvera.

"El que no tengan prestaciones de ley, el que no oportunidades adecuadas para enmarcar su trabajo como un empleo digno, las coloca en situación particular de vulnerabilidad".

El secretario general colegiado de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para México y Cuba, Pedro Américo Hurtado, nueve de cada 10 no cuentan con acceso a servicios de salud y sólo el 55 por ciento recibe un salario mínimo, la mayoría tienen salarios menores.

Marco Valerio Pérez Golláz, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, señaló que el 27.6 por ciento de la economía del país le corresponde a este ramo laboral, lo cual destaca la relevancia del registro de sus colaboradores para lograr la justicia laboral.

Con los municipios, se buscará que den facilidad en los trámites necesarios para el registro y la expedición de documentos como actas de nacimiento sean gratuitos.

Para solicitar más información, la dependencia estatal pone a disposición el siguiente número: 33 3030 1000 además de que en la página web hay contratos según sea el caso por el número de días que laboren además de que con una calculadora virtual, también se puede saber el salario a pagar.

