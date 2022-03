Coalición “Va por México” promoverá que se interpongan amparos colectivos

La coalición “Va por México” que integran PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados, advirtieron que, de no haber voluntad de la secretaria de Educación, Delfina Gómez, para mantener el programa Escuela de Tiempo Completo, promoverán que padres de familia y maestros interpongan amparos y agotarán todos los recursos, incluso solicitar la intervención de instancias internacionales.

En conferencia de prensa, los coordinadores del PAN, PRI y PRD, Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro, adelantaron que en la mesa de trabajo que sostendrán el próximo martes a las nueve de la mañana con la titular de la Secretaría de Educación, Delfina Gómez, esperan convencerla para revertir la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo.

Sin embargo, señalaron que en caso de que no haya voluntad política por parte de la bancada mayoritaria de Morena y tampoco del gobierno federal, agotarán todos los recursos a su alcance para revertir la decisión unilateral de desaparecer el programa, que afecta a 3.7 millones de niños.

“La primera es sensibilizar a la secretaria, esto es tan sencillo como que la secretaria se dé cuenta del gravísimo error que está cometiendo al cancelar las escuelas de tiempo completo, si eso no funciona ya veremos si interponemos un amparo colectivo o si vamos a instancias internacionales, porque no sólo es el tema del programa, la progresividad del programa está en la Constitución, el programa debería ir en ascenso, no en desaparición”, señaló el coordinador de los diputados del PRD.

Añadió que el PAN, PRI y PRD tienen la voluntad política para entablar un diálogo con la secretaria federal y convencerla del error de eliminar este programa, pero en caso de que no haya respuesta, advirtió que deberá pagar el costo político.

“Buscamos convencerla y sino, que asuma el costo político de no tener una explicación de por qué cancelan las escuelas de tiempo completo, estamos con la voluntad política de convencer, de negociar, pero si no se puede con el diálogo, pues nosotros señalaremos claramente que las escuelas de tiempo completo desaparecen porque esa instrucción le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a su operadora política Delfina Gómez”, señaló Cházaro.

Al respecto, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, coincidió en que agotarán el diálogo, pero de lo contrario buscarán que padres de familia y maestros interpongan amparos colectivos.

“Nosotros estaríamos explorando la manera de presentar o auxiliar en algún tipo de impugnación, la primera que se me antoja es empujar que los padres y madres de los niños presenten algún tipo de amparo, porque se les está causando una lesión, yo esperaría que los maestros y maestras y su organización sindical demandaran laboralmente porque les van a bajar una parte del sueldo”, advirtió Moreira.

