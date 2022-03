Acribillan a madre e hija en Ecatepec, responsables trataron de incinerar los cuerpos

Irma y Lili eran madre e hija y fueron brutalmente asesinadas a balazos en el interior de su domicilio ubicado en el municipio de Ecatepec, Estado de México donde luego de recibir múltiples impactos de bala, sus agresores intentaron quemar sus cuerpos, por lo que en esta nota te contamos todo lo que sabemos acerca de este aterrador caso de violencia de género que además de una gran indignación ha dejado un cúmulo de preguntas.

De acuerdo con los reportes policiacos este sangriento episodio ocurrió durante la noche del pasado sábado 12 de marzo en un domicilio de la calle Pirules de la colonia Vista Hermosa, en el municipio mexiquense antes referido donde Irma de 47 años y Lili, su hija de 27 años, se encontraban cuando fueron atacadas a balazos por al menos dos sujetos, según refirieron vecinos y otros familiares de las occisas.

De momento, no se sabe con exactitud cómo es que ocurrieron los hechos, sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a que el ataque ocurrió dentro de la vivienda donde se encontraron por lo menos 15 casquillos de bala percutidas de dos distintos calibres, cabe mencionar que una vez que los agresores cometieron los crímenes, rociaron gasolina a los cuerpos e intentaron incinerarlos para posteriormente huir del lugar de los hechos, no obstante, todo parece indicar que la joven de 27 años pudo salir de la casa pese a las heridas para tratar de pedir ayuda, sin embargo, no pudo llegar muy lejos pues terminó perdiendo la vida a una cuadra de su hogar donde fue hallada por vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades.

Cabe mencionar que el cuerpo de Irma de 47 años, solo presentaba quemaduras en la zona de las piernas, mientras que Lili también tenía quemaduras menores en diversas zonas de su cuerpo.

Hasta el lugar de los hechos arribaron las autoridades municipales y estatales para acordonar la zona y recoger las primeras declaraciones de vecinos, quienes señalaron que luego de escuchar las detonaciones, vieron huir de la zona por lo menos a dos hombres, sin embargo, solo se tienen estos datos sobre el doble feminicidio, por lo que se espera que sea en los siguientes días cuando las autoridades actualicen la información.

Los cuerpos de las mujeres asesinadas fueron trasladadas al antiteatro correspondiente para que se les realizaran los estudios de rigor y se sabe que horas más tarde de los hechos, familiares de las occisas acudieron a reconocer los cuerpos y realizar todos los trámites correspondientes para que les entregaran los restos de Irma y Lili.

Como se mencionó antes, hasta ahora no hay una línea clara en la investigación que permita saber quiénes y por qué pidieron haber cometido estos atroces crímenes, no obstante, se sabe que las autoridades mexiquenses ya se encuentran trabajando en las investigaciones de estos feminicidios.

