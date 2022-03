AMLO: a Peña Nieto lo traicionaron y “lo convirtieron en el payaso de las cachetadas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en la Mañanera que al ex presidente Enrique Peña Nieto lo traicionaron, y los medios de comunicación quienes lo habían encumbrado, después lo atacaron y lo convirtieron en “el payaso de las cachetadas”.

“Me traicionaron, me dijo Peña Nieto. Y yo le dije: ¿quiénes fueron? Y ya me dijo que les dio todo, condonó impuestos, les dio contratos, y lo traicionaron, porque los medios apoyaron al presidente Peña, lo elevaron a rango supremo por lo mediático, eso no se debe olvidar”, dijo AMLO.