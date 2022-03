Pandemia ayudó a la desaparición de Escuelas de Tiempo Completo: Ana Lilia Herrera

Luego de que se diera a conocer la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo, en el cual cientos de niños pasaban gran parte del tiempo en las aulas y eran alimentados adecuadamente, la secretaría de Educación Pública en Baja California, Alicia Meza Osuna, aseguró que esto se debía a que el programa no estaban generando resultados favorables; sin embargo, diputados aseguran que esta cancelación se trata de un golpe bajo a la educación mexicana.

En entrevista con Carlos Zúñiga para el programa Cámara de Origen, a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group, Ana Lilia Herrera, diputada del PRI, explicó que el programa ya pendía de un hijo pues no estaba contemplada en el Presupuesto de Egreso de la 4T y la pandemia fue la excusa perfecta para desaparecerlo.

“Las escuelas de tiempo completo desaparecieron desde hace un par de años. La pandemia le cayó como anillo al dedo a un gobierno que no ve las necesidades que tienen las mujeres y padres trabajadores, y mucho menos la niñez”.

Aunado a ello, explicó que tan solo en 2018 el presupuesto era de 12 mil 441 millones de pesos, en 2019 tuvo un recorte y quedó en 10 mil 915 millones de pesos, para 2020 se quedó con 5 mil 273 millones de pesos y en 2021 fue cuando el programa desapareció.

“Prometieron no mentir, no robar pero lo hacen una y otra vez. Les interesa la siguiente elección y no la próxima generación, destruyeron un programa que fue construido hace dos sexenios que respondió a la necesidad de muchas familias”.

Agregó que ya fue presentado a la SEP un exhorto para recuperar el programa.

