¡Refuerzan seguridad! Jalisco implementa operativo en frontera con Michoacán tras incremento de violencia

Tres actos de violencia ocurrieron en las últimas horas en municipios que colindan con Michoacán y es por eso que se implementará un operativo para reforzar la seguridad en esta zona informó el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

En un video que se compartió en sus redes sociales, el mandatario aclaró que ninguna autoridad municipal tiene la facultad de suspender actividades ni escolares ni de ningún tipo, y dijo que hasta ahora, los actos de violencia no han atentado en contra de la población civil, lo cual obliga a no caer en pánico ni generar incertidumbre en los jaliscienses, esto en plena alusión al anuncio que hizo el presidente municipal de Tamazula, Eduardo Gutiérrez.

"Primero el asesinato cobarde de dos policías de Jocotepec que estaban atendiendo un choque y un vehículo al paso, abrió fuego contra ellos y salió de camino, justamente a Michoacán; después, el incendio de dos tractocamiones en la carretera que va a Jiquilpan, Michoacán, en el municipio de Tamazula en la comunidad La Garita y luego, un coche también con armas incendiado en el municipio de La Manzanilla", enumeró Alfaro.

Añadió que la atención fue inmediata desde ayer que se presentaron estos hechos por parte de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

"Hoy tuvimos esta reunión para evaluar la manera cómo se va a reforzar la presencia de la Policía del Estado con operativos especiales en estos municipios".

Insistió que no hay riesgos para que se suspendan actividades y llamó a no caer en pánico ni en miedo, "es un momento complejo para el país y particularmente para los municipios que colindamos con Estados en donde hay problemas delicados, complejos en materia de violencia, particularmente en el Estado de Michoacán, Zacatecas, Colima, en esos municipios tenemos operativos especiales que han funcionado bien y no podemos caer en el miedo y la zozobra".

Finalmente, dijo que la comunicación con la Mesa de Seguridad Federal y los gobiernos de las entidades vecinas es total y que se informará por los canales oficiales lo que sea necesario a la población.

