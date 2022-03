Por el momento no habrá "precio tope" a las gasolinas como ocurre con el gas LP, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el Gobierno de México todavía no considera establecer un precio tope a las gasolinas y el diésel, como ya sucede con el gas LP.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que se va a continuar con la estrategia de subsidiar a la gasolina y el diesel para que no aumenten los precios, ante el incremento de los costos internacionales de los combustibles.

Señaló que la mayoría de los gasolineros se han portado bien, y que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) está realizando supervisiones a estaciones de servicio para que no aumenten los precios de las gasolinas.

“Estamos procurando que esto no suceda, que el subsidio le llegue al consumidor y hasta ahora se ha mantenido el precio. El lunes lo vimos aquí, algunas empresas se están pasando de rosca como dice Ricardo Sheffield (de PROFECO), pero hay vigilancia y se está supervisando, no sólo que no incrementen el precio porque hay quienes abusan con ganancias hasta de 4 o 5 pesos por litro, que es un abuso de lo que le cuesta, de lo que Pemex le entrega", explicó el presidente.

“Estamos haciendo vigilancias, supervisiones con la Procuraduría del Consumidor, y también viendo que den litro completos, entonces, hasta ahora no hemos tenido ese problema, son algunas empresas, no la mayoría de las gasolineras o gasolinerías que se están portando bien, y ojalá que sigan así, porque no sería justo que se está destinado este apoyo y se queden ellos, los intermediarios, con estos recursos", detalló.

