Olga Sánchez Cordero alerta de trata con niñas y niños en México

Integrantes del crimen organizado levantan a niñas para prostituirlas, y luego de obtener ganancias con ellas, son desechadas, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, a El Heraldo de México.

Con el fondo del cuadro de Sor Juana Inés de la Cruz que tiene en sus oficinas, la ministra en retiro también aseguró que los niños son reclutados de manera forzada para ser sicarios y halcones.

“Las niñas siguen teniendo una grave discriminación en su contra. No me cabe en la cabeza y no puedo entender el matrimonio infantil, no puedo entender tampoco el embarazo infantil. Que esas niñas en lugar de tener en la mano un muñeco o una muñeca, tengan en sus manos un bebé, es una tragedia”, expuso.

"El crimen levanta a los niños forzadamente para ser sicarios, para ser halcones y a las niñas las levanta, ahora con mayor frecuencia, para prostituirlas y tener ganancias de la prostitución de estas niñas y luego los desechan, los niños son desechables", lamentó.

La senadora morenista afirma que no se quiere quedar atrás como presidenta de la Cámara alta, por lo que empuja la agenda feminista y de grupos vulnerables, sobre todo a favor de niñas y adolescentes.

Ante eso, dijo, el Congreso puede hacer mucho, como tipificar los delitos para que los delincuentes tengan penas más severas.

Incluso, sobre el matrimonio forzado de las adolescentes y niñas, Sánchez Cordero propone un programa del gobierno federal para que la niña desde muy temprana edad tenga métodos anticonceptivos o la píldora del día siguiente.

Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como secretaria de Gobernación, la ahora legisladora puso sobre la mesa varios temas tabúes, como el sistema patriarcal.

