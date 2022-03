Cuitláhuac García asegura que amparo a José Manuel del Río Virgen es mano negra

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, denunció que hubo “mano negra” e “influyentismo” para que se concediera un amparo a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República.

En conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal lamentó que se haya dado una oportunidad al colaborador del senador Ricardo Monreal para ser liberado, pese a ser señalado del delito de homicidio doloso calificado en agravio de Remigio Tovar Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cazones de Herrera.

“Pareciera que hay intereses que no quieren que se sepa la verdad ni que se haga justicia a la verdadera víctima, que es René Tovar, ni a su familia y a la gente de Cazones”, expresó.

El Ejecutivo estatal indicó que se ha mantenido al margen en el caso, toda vez que éste compete a la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns.

El miércoles 9 de marzo, un juez otorgó un amparo a José Manuel. La FGE tiene diez días para impugnar la decisión. De lo contrario, sería liberado.

“Resulta deplorable la actitud del juez federal Jesús Arturo Cuéllar Díaz que determinó que, sin importar las pruebas ni el análisis que de ellas pueda hacerse, José Manuel N sea un político intocable porque tiene amigos influyentes en el Senado y a esos políticos no se les vincula a sus delitos, ahora resulta que son impunes por el decreto del amiguismo y la corrupción que lamentablemente aún prevalece en algunos pocos jueces del poder judicial de la Federación”, agregó.

García Jiménez enumeró los puntos que no se han aclarado en la carpeta de investigación, pues, a su juicio, el juez federal no quiso que el imputado acreditara qué hacía en la zona del homicidio, ni el porqué se trasladó un día antes del crimen a la zona de Cazones de Herrera.

Agregó que José Manuel deberá explicar por qué iniciaron los trámites de sustitución del candidato antes de que lo asesinaran.

El gobernador refirió que también quedan dudas sobre el porqué el coordinador de campaña tramitó la sustitución del candidato asesinado si legalmente a él no le correspondía.

Además, señaló que el sustituto propuesto, Omar Ramírez, resultó ser otro presunto cómplice del homicidio de Remigio Tovar, dos días antes de la elección del 6 de junio.

El mandatario estatal mencionó que también hay dudas sobre el destino de millones de pesos que un grupo delictivo envió a Tovar para intentar sobornarlo antes de que fuera asesinado a balazos.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, también emitió su posicionamiento sobre el caso y anunció que será presentado un recurso de revisión contra el amparo otorgado a José Manuel.

“Esta Fiscalía General reitera su compromiso con la justicia respetando los derechos de las víctimas y los probables responsables. No hay intocables para la justicia en Veracruz, no interesan cargos, situación económica, social o política, se actúa con firmeza, pues en Veracruz la justicia no se negocia”, indicó.