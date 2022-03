ASEN interpone 22 denuncias contra servidores por faltas graves en la cuenta pública

Entre el 15 de diciembre de 2021 y el 17 de enero de 2022, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) interpuso al menos 22 denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra de 4 exalcaldes, exfuncionarios municipales, servidores públicos, e integrantes del sistema local anticorrupción, por faltas graves en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022.

El auditor general Salvador Cabrera Cornejo informó que las denuncias tienen que ver con hechos relacionados con ejercicio indebido de funciones, peculado, colusión de servidores públicos, conflicto de intereses, falsificación de documentación, tráfico de influencias entre otros presuntos delitos.

Cabrera Cornejo resaltó que las alcaldías fueron las entidades de gobierno más denunciadas -ex alcaldes, síndicos, regidores, directores de área, de 4 municipios fueron señalados directamente ante la fiscalía local-; pero también hay servidores de la Comisión Estatal del Agua (CEA), e integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit (SESLAN).

Las auditorías practicadas a las cuentas públicas revelaron, por ejemplo, en el municipio de Tepic -de donde resultaron 4 denuncias penales en contra del ex alcalde, ex síndica y ex regidores- por daños al erario público sumados en 39 millones 223 mil 640.96 pesos.

Uno de los señalamientos refiere presunto ejercicio indebido de funciones porque no pudo comprobar la adquisición de maquinaria, considerada en la partida presupuestal "32601", que se utilizaría en el basurero del Iztete; esto afectaría con 5 millones 515 mil 998.18 pesos, al erario publico.

Una segunda denuncia contra la autoridad del exalcalde Javier Castellón, refiere ejercicio indebido de funciones, porque tampoco se pudo comprobar el destino de los recursos de la partida 26101, referente a combustible, lubricante y adhesivos, y irregularidades se contaron en 3 millones 086 mil 151.88 pesos; la tercera denuncia también atiende irregularidades por 2 millones 901 mil 852.17 pesos en la misma partida.

Por presunto delito de ejercicio indebido de funciones y colusión de servidores públicos, fue interpuestas la cuarta denuncia relacionada con la falta del recurso de la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal (FISM-DF) por 27 millones 719 mil 638.73 pesos.

Las 4 denuncias tocantes a Tepic relacionan al exalcalde Javier Castellón junto con ex regidores, ex síndica municipal, y ex funcionarios de la alcaldía.

La ASEN también interpuso denuncias en contra de la exalcaldesa, dos empresas, el exdirector de obras públicas y el excontralor de San Pedro Lagunillas por conflicto de interés al adjudicar 6 contratos de obra pública a empresas qué tenían vínculos consanguíneos y afinidad con la alcaldesa Patricia Peña; la afectación por esta causa sería de 10 millones 905 mil 727.82 pesos.

También ex autoridades del municipio de Tecuala fueron denunciados por conflicto de interés, ya que en el ejercicio fiscal 2020 se halló que hubo una simulación de competencia entre contratistas para obtener licitaciones de obra pública, y tres empresas se hicieron pasar como antagónicas, pero los representantes de dos de ellas eran trabajadores de la tercera que ganó la convocatoria, y por ello denunciaron al ex alcalde Heriberto López Rojas, tres empresarios, al ex director de Obras Públicas y al ex contralor municipal.

Asimismo en el municipio de Ahuacatlán, se señaló también conflicto de interés con afectaciones por 5 millones 100 mil 963.70 pesos, a partir de la entrega de 7 contratos a 7 empresas contratistas de obra pública, que eran familiares o socios del ex alcalde Agustín Godínez; y por ello denunciaron al ex munícipe, la síndico, el exdirector de obras públicas, el excontralor del ayuntamiento y los contratistas.

Hasta el momento las autoridades judiciales no han dado a conocer la detención de estos ex funcionarios señalados por la ASEN, sin embargo han existido boletines referentes a otros casos, relacionados con permisos de alcohol y taxis pero se ignora el seguimiento de tales.

