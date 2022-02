INE necesita una reforma electoral, reitera el PRI

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, señaló este miércoles que “tienen muchísimos errores el INE en la administración de las elecciones”, por lo que reiteró que su bancada va por una reforma político electoral.

En conferencia de prensa, se le preguntó al legislador su opinión sobre declaraciones del consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello, que apuntan que el país no necesita una reforma de ese calado.

“Yo respeto mucho al señor Lorenzo Córdova, pero ese no es un tema de él, es un tema de la soberanía, no de él; se aprecian sus opiniones, pero si usted me pregunta ‘en el desarrollo de las funciones, administrativo, ¿cómo están las cosas?’ A mí no me parece, tienen muchísimos errores el INE en la administración de las elecciones”, dijo al concluir la reunión de la Jucopo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.