Rocha Moya denuncia historia de malos manejos y posibles actos de corrupción en la USE

Culiacán Sinaloa - Este lunes, en su conferencia semanal, el gobernador del estado de Sinaloa reveló que en torno a la Unidad de Servicios Estatales (USE), edificio que se construyó desde 2003 para albergar oficinas de gobierno por un particular, se han “tejido” una serie de posibles actos de corrupción por lo que se tendrá que realizar una auditoría de fondo para esclarecer manejos, situación financiera y destino de recursos.

Rubèn Rocha Moya dio a conocer que la USE inicialmente fue propiedad de una inmobiliaria privada con la que el gobierno del estado firmó un contrato de arrendamiento y se pagó un año de servicio, el 2004, y el contrato contemplaba 10 años de vigencia del arrendamiento.

Sin embargo, para 2005, la inmobiliaria solicitó que a cambio de renta, gobierno del estado dotara de infraestructura urbana a los terrenos aledaños a las instalaciones de la USE y se construyera un puente sobre el Río Culiacán, lo cual se hizo hasta el año 2010.

Sin embargo, precisó el secretario General de Gobierno, también presente en la conferencia, para cuando se terminó de construir el equipamiento urbano, la inmobiliaria había vendido la USE a un fideicomiso creado por gobierno del estado para beneficio de sus trabajadores

Rocha Moya ahondó que, el Fideicomiso creado para financiar diversas actividades en beneficio de los trabajadores del estado, se sostendría con retenciones de impuestos, y los recursos obtenidos por la renta de la USE, sin embargo, si bien se hicieron los descuentos vía nómina a los trabajadores, pero estos no se reportaron al fideicomiso y tampoco, los dividendos por concepto de la renta de la USE

Estas irregularidades, dijo Rocha Moya, se presentaron durante todo el periodo de gobierno de Mario López Valdez y parte del periodo gubernamental de Quirino Ordaz Coppel con la complacencia de los dirigentes sindicales que en ningún momento defendieron los derechos de sus representados.

Y tampoco se daban cuenta las maestras y los maestros lo quiero subrayar, señalò el gobernador Rocha, que su dirigente ahì en su momento no era (Fernando) Sandoval, pero era otro, su dirigente ni este ni el anterior ni otro, no les importaba què hicieran con las retenciones de los maestros; el gobierno, entonces, no las entrega y los dirigentes era disimulados, no le reclamaban.

Eso què tiene, por lo menos, agregó, ahi hay una resposabilidad adquirida de los dirigentes que no defendían el interés de los trabajadores.

Para esclarecer todo lo relacionado con retenciones no declaradas, pagos irregulares y origen de recursos y su destino, el mandatario estatal dio a conocer que se solicitará el apoyo del Congreso del Estado para practicar una auditoría de fondo y esclarecer el manejo del Fideicomiso que, en su origen debió ser para dar estabilidad a las finanzas de sus agremiados pero solo sirvió para promover posibles actos de corrupción.

IL