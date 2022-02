Interpol emite ficha roja contra magistrado acusado de abuso sexual infantil

Aunque no se tiene conocimiento de que haya dejado el país o el estado, en estos momentos el exmagistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas no está localizable, y es por eso que se emite la ficha roja de Interpol para evitar que concrete alguna huida.

Luis Joaquín Méndez Ruiz, Fiscal de Jalisco, expuso que aún no se le ha girado orden de aprehensión aunque el pasado miércoles no asistió a la audiencia de imputación para comparecer por el delito que se le acusa de abuso sexual infantil.

"Ayer se agotó la segunda de las formas que así establece la ley para poderlo llevar ante el juez, no nos fue posible, no dimos con el Magistrado para efecto de ponerlo a disposición mediante la orden de comparecencia, y el Ministerio Público ahorita está avocado para dar el siguiente paso (solicitud de orden de aprehensión)".

Las órdenes de aprehensión las conceden los jueces y una vez que la solicite el Ministerio Público, esperan que se apruebe y se dé salida para concretar la orden de aprehensión.

"La información que tenemos hasta ahorita por los actos de investigación que se han realizado es que no ha abandonado el país, pero no está localizable", explicó.

Cayó "El Johnny", operador de Lenin Canchola, fundador del grupo delictivo “Malcriados 3AD”

Se desconoce el paradero del magistrado

FOTO: Especial

Catean casa en Tepito; aseguran 76 paquetes de marihuana

Ayer se giró la ficha roja de Interpol y hay una solicitud del requerimiento de información para que estén pendientes en aeropuertos, centrales camioneras e Instituto Nacional de Migración (INM).

La audiencia de imputación del ex magistrado estaba programada para este miércoles en Puente Grande, Jalisco en donde debía presentarse, sin embargo no acudió debió a que se encuentra contagiado de Covid y a través de un escrito, solicitó el martes a la jueza el diferir la audiencia, sin embargo no se sustentaba el documento con un diagnóstico médico y la jueza le respondió que se tomarían las medidas necesarias para que pudiera asistir, sin embargo no fue así.

Ante esta situación, se giró una orden de presentación, pero no se entregó debido a que no localizaron al ex magistrado y el siguiente paso es que se conceda la orden de aprehensión.

Sigue leyendo:

FGJ presenta 2 nuevas solicitudes de extradición contra Andrés Roemer

Detienen en Tamaulipas a presunto feminicida de una joven de 19 años

Andrés Roemer aparece en Israel y se pelea en un bar; Interpol emite ficha roja: VIDEO