Enfermedades raras: El caso de Joshua, quien sufre adrenoleucodistrofia

Joshua era un niño inquieto que amaba ir al kínder, pero de pronto su letra comenzó a cambiar y sus manos a deformarse, desarrolló estrabismo ocular, dejó de hablar y sus piernas se hicieron rígidas. Sus padres peregrinaron de un médico a otro: nadie sabía qué le pasaba al pequeño, hasta que finalmente fue diagnosticado con adrenoleucodistrofia, una rara enfermedad vinculada con la mielina, situada en el sistema nervioso que se encarga de rodear los axones de las neuronas para emitir señales y órdenes al cuerpo.

Por la tardanza del diagnóstico (un año), los daños neuronales fueron irreversibles y no pudo ser candidato a un trasplante de médula. Esto sucedió hace nueve años, desde entonces Erika, su madre, se volvió terapeuta física, especialista en medicina para padecimientos neuronales y psicóloga, pues ayuda emocionalmente a otras madres.

Según la Universidad de Guadalajara (UdeG) en México se consideran enfermedades raras a aquellas que tienen una incidencia menor o igual a 1 por cada 10 mil habitantes, lo que dificulta su diagnóstico.

La pandemia ha sido un desafío por los protocolos para evitar que Joshua se contagie, pero afortunadamente su madre aprendió a darle tanto masajes relajantes como terapia física: “Con la emergencia sanitaria dejamos de ir al CRIT porque lo cerraron, ahora yo le doy las terapias a mi hijo”.

Joshua ahora es todo un adolescente que come por la tráquea tras una neumonía sufrida hace un año. Aunque no tenía COVID-19 lo trataron como si lo tuviera, “estuvo aislado, hubo horas que no lo pudimos ver mientras le hacían la prueba de COVID”.

Los médicos optaron por una traqueostomía “para que maneje mejor sus flemas. Tomar esa decisión es difícil porque no sabes como padre si estás haciendo lo correcto”.

La adrenoleucodistrofia también es conocida como padecimiento Addison Schilder. Los padres buscan a ciegas más información, pero en México no existe un censo exacto de los pacientes con esa enfermedad y poco se sabe de tratamientos.

