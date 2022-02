Morena prevé que el dictamen de la reforma eléctrica esté listo en marzo

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que su grupo parlamentario alista para la segunda quincena de marzo iniciar la discusión y dictaminación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y descartó que haya cambios a la propuesta original del titular del Ejecutivo.

En conferencia, el líder parlamentario, aseguró que con los foros de la reforma eléctrica que concluirán el próximo lunes 28 de febrero, se ha demostrado que son mentira los señalamientos en contra de la propuesta presidencial, por lo que esperan construir los consensos necesarios.

Al ser cuestionado sobre el inicio de la discusión en comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Medio Ambiente, luego de que las fracciones de oposición han asegurado que no discutirán la reforma hasta pasadas las elecciones de junio próximo, el coordinador dijo que Morena perfilan iniciar con la elaboración del dictamen la segunda quincena de marzo.

A pregunta directa sobre si se perfilan cambios a la propuesta presidencial, el coordinador, señaló que al momento no se tienen previstos, toda vez que nadie ha presentado una propuesta en la que estén de acuerdo, dijo que los cambios que busca los opositores a la reforma es que los cambios sean a las leyes secundarias y eso no es posible, advirtió.

Sostuvo que en la discusión y eventual aprobación de la reforma sólo habrá dos, “los buenos mexicanos” que están a favor de México y "los malos mexicanos" que están a favor de que las empresas privadas sigan controlando el sector energético.

“Cuál es la decisión, es muy sencilla lo que le conviene a México o continuar con esto que está sangrando la economía nacional, atender el consejo del gran presidente (Adolfo) López Mateos de ser buenos mexicanos o ser malos mexicanos, hay que tomar una decisión, la vida de decisiones, casa quien tendrá que tomar conforme a su responsabilidad pública, a su condición de padre, de abuelo, de mexicano y de legislador una decisión de cara a la nación. No hay, en este momento no hemos recibido una sola propuesta, todos concluyen, si a los cambios, pero no constitucionales, ya vamos a mandar la relatoría”, señaló Mier.