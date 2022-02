Hipólito Mora vio mucha gente morir para nada; lamenta haber encabezado las fuerzas autodefensa en Michoacán

El movimiento de autodefensas de Michoacán cumple este 24 de febrero nueve años de su surgimiento en la región Tierra Caliente del estado, sin embargo, para Hipólito Mora Chávez, uno de los iniciadores, la situación no ha cambiado y la población aún vive bajo el acecho de los criminales.

Mora Chávez, quien en 2013 lideró la insurrección de la guardia comunitaria en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como “La Ruana”, en el municipio de Buenavista, recuerda que inicialmente, el movimiento estuvo conformado por habitantes que realmente buscaban liberarse del yugo criminal del cártel de Los Caballeros Templarios.

Sin embargo, hoy dice sentir tristeza al recordar el curso que tomaron las agrupaciones de civiles armados.

“Me da tristeza haber encabezado un movimiento que, al principio todo iba marchando muy bien, conseguimos la libertad, la paz, pero después aparecieron algunos pseudo líderes autodefensas, en su mayoría delincuentes; varios grupos de sicarios se pusieron la camiseta de autodefensas para proteger sus negocios ilícitos. Me tocó ver morir a mucha gente, fui encarcelado dos veces injustamente, y desafortunadamente todo sigue igual”, expresó Hipólito Mora, quien también perdió un hijo durante un enfrentamiento.

El ex autodefensa, que actualmente se dedica a la producción de limón, afirma que después del primer aniversario, “ya no hay nada que festejar, vamos a festejar cuando logremos la paz. Hay mucha violencia, cobros de piso, secuestros, homicidios todos los días. En algunas partes el gobierno sigue coludido con el crimen organizado”, consideró.

Pese al fracaso de las autodefensas, Mora Chávez asegura que su paso dentro del movimiento le dejó grandes aprendizajes: “Aprendí que el ser humano traiciona fácilmente, traiciona movimientos genuinos y limpios; pero también aprendí que hay personas que sí reconocen cuando alguien hace cosas para el bien común”.

Sin referir nombres, Hipólito Mora dijo recordar con admiración a los hombres y mujeres que formaron parte de su grupo autodefensa, en especial, dijo, a los que murieron en la lucha, mientras que los que sobreviven, afirma, están dispuestos a retomar las armas si es necesario.

“A pesar de que me tocó verlos morir me siento orgulloso de que me hayan acompañado, pero algunos otros que quedan siguen firmes y dicen que a la hora que quiera tomamos las armas. Pero yo quiero seguir insistiendo por la vía de la paz, ya me tocó pelear a través de las armas y es muy doloroso, se destrozan muchas familias”, dijo Mora Chávez, uno de los pocos iniciadores que sobreviven y el único que se mantiene activo mediáticamente.

¿Qué fue de los líderes iniciadores del movimiento armado?

Hipólito Mora Chávez incursionó en la política en el año 2015, cuando el partido Movimiento Ciudadano lo postuló como candidato a diputado federal por el Distrito XII de Michoacán con sede en Apatzingán, sin embargo, no resultó ganador en la contienda.

En diciembre de 2020, nuevamente fue elegido candidato para la gubernatura de Michoacán, por el Partido Encuentro Solidario (PES). El ex autodefensa logró 54 mil 794 votos a su favor, que equivalieron al 3.13 por ciento de los sufragios emitidos.

José Manuel Mireles Valverde, quien fungía como vocero de las autodefensas michoacanas, también incursionó en la política al ser registrado como candidato de representación proporcional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para el Congreso de Michoacán, pero su postulación fue anulada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En agosto de 2019, el “Doctor Mireles” fue nombrado Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, cargo que ocupó por poco más de un año, pues el 05 de noviembre de 2020 fue ingresado a un hospital debido a complicaciones por Covid-19, donde murió el 25 de noviembre.

Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, "El Kiro", fue otro de los fundadores que junto a Juan José Farías, "El Abuelo", fundaron la guardia comunitaria en el municipio de Tepalcatepec.

En julio de 2021, "El Kiro", fue privado de la libertad por un grupo armado asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que provocó una serie de enfrentamientos por casi cuatro días, que finalizaron cuando el grupo civil armado de Tepalcatepec logró rescatarlo con vida en un inmueble de la cabecera municipal de Buenavista.

Miguel Ángel Gutiérrez, quien en sus últimos años de vida continuó con su labor en la ganadería, padecía problemas cardíacos y de diabetes, pero luego de ser retenido por los hombres del CJNG, su salud fue en declive hasta que, en noviembre de 2021, falleció a consecuencia de su debilitado estado.

Juan José Farías, “El Abuelo”, fue iniciador del grupo autodefensa de Tepalcatepec, municipio donde hasta ahora, continúa en operaciones ese grupo armado.

“El Abuelo”, quien se ha mantenido fuera del ojo público, radica en dicho municipio donde hasta hace unas semanas, se enfrentaba una lucha entre los autodenominados guardias comunitarios e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), agrupación que intentó irrumpir en Tepalcatepec para tomar el control de esa zona.

Asesinatos en Zamora y Jacona

En el transcurso de este jueves, cuatro personas, entre esas una mujer, fueron asesinadas en los municipios colindantes de Zamora y Jacona.

Aproximadamente a las 7:30 horas, jornaleros ubicaron los cuerpos de un hombre y una mujer en un camino de terracería de la colonia Ferrocarril.

Las víctimas presentaban huellas de tortura y lesiones por arma de fuego.

En tanto, que en el municipio de Jacona, se registraron dos homicidios a tiros en los primeros minutos de este día.

Uno de los asesinatos ocurrió en la calle Arista Oriente, en el primer cuadro de esta ciudad, donde un hombre conocido como "La Ramona", fue agredido a tiros.

Minutos después, sobre la calle Ignacio Ramírez, del fraccionamiento Los Tulipanes, otro hombre fue asesinado con arma de fuego.

En todos los casos, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, de la ciudad de Zamora.

La Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos.

