Ataques a ganado en Guanajuato no son de tigre, son de un puma o jauría de perros salvajes

APASEO EL GRANDE, GTO.-La secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, (SMAOT), María Isabel Ortiz Mantilla, confirmó que luego del análisis de especialistas, podría ser un puma o una jauría de "perros ferales" los responsables de la caza de ganado en la zona de rural de Apaseo el Grande.

Luego de diversos testimonios de habitantes de la zona de las comunidades Ojo de Agua e Ixtla reportaran avistamientos de un tigre, y de que se sumaran al menos 14 animales muertos, la funcionaria precisó que sin la autoridad federal, se apoyó al gobierno local para explorar la zona con especialistas.

En entrevista, este jueves Ortiz Mantilla descartó que se trate de un tigre, ya que para “el ecosistema de Apaseo, podría ser un gato montés, un ocelote, un puma”.

En la exploración se analizaron las evidencias como el pelaje, las huellas y excretas para determinar las especies responsables de los ataques.

Confirmó que hay un video de un posible puma pero que ya está en zona que no representa riesgo. María Isabel Ortiz, reconoció como preocupante el tema de la jauría de perros salvajes.

La funcionaria estatal dijo que el municipio está encabezando la estrategia para atender la presencia de los perros. Reconoció que con la recuperación de los ecosistemas de la zona sí pueden existir especies de flora o fauna que se desarrollan y sobreviven, y no hay que afectarlas, por lo que reiteró el llamado de alerta a la población.

"Normalmente ese tipo de especies no dañan o no afectan ni al ganado ni a los seres humanos, cuando ya existe una afectación lo ideal es poner distancia de por medio, no acercarse, invitar a la población a no acercarse".