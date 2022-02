"El que calla otorga": Ignacio Mier a empresarios que faltaron a foros sobre la Reforma Eléctrica

“El que calla otorga” en la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica, advirtió el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, a los empresarios que rechazaron venir este miércoles al “Foro 24: Grandes productores y consumidores de electricidad” en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Se quedaron sin argumentos, está claro que el quebranto que le están provocando al país de 491 millones de pesos si no hacemos la reforma no pudieron debatirlo, y seguramente fue por eso. Y algo más que tengo conocimiento que entre ellos no quisieron venir porque entre ellos también hay desigualdades y diferencias porque algunos reciben más ventajas que otros”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.

Las declaraciones de Mier tuvieron lugar al concluir el foro, el penúltimo de los 25 que se realizan sobre la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y al cual declinaron asistir al menos 13 de los 15 dueños y altos directivos de las principales empresas de consumo y generación de energía eléctrica privada del país.

“Uno de estos dichos y refranes populares es: ‘el que calla otorga’. Nosotros hemos señalado que fue la reforma del 2013 un abuso y saqueo para nuestro país, que están en condiciones de desventaja muchos de los generadores, que la CFE fue de las más afectadas, que no se bajaron las tarifas, que hay subsidios, que no se paga de manera igualitaria el consumo de la energía eléctrica por restablecimientos de la misma naturaleza, que los generadores de autoabasto están cometiendo un fraude a la ley, que es indebido el pago de los excedentes para los generadores independientes, hay coincidencia, y que debemos transitar hacia las energías limpias y renovables de manera ordenada, sin generar desequilibrios y que tiene que haber el respaldo para las empresas generadoras renovables”, dijo Mier.

Por: Iván Evair Saldaña y Elia Castillo

