Desconfían diputados que auditoría a Fideicomiso de trabajadores del estado no se haga de manera clara

La solicitud planteada a la Auditoría Superior del Estado para fiscalizar los recursos de los fideicomisos de los trabajadores del estado, se hizo a esta instancia porque no hay otra que legalmente la pueda llevar a cabo no porque se tenga la confianza de que de buenos resultados, precisó el presidente de la Mesa Directiva de la 64 Legislatura Gene René Bojórquez Ruiz.

El legislador precisó que, dados los antecedentes de la auditora Superior del Estado, de que se sospecha ha realizado de manera negligente las auditorías a entes públicos de gobiernos anteriores, no se espera que pueda dar buenos resultados.

Obviamente, se le está solicitando a ella (auditora superior del estado) porque no hay más, porque es la titular actualmente, no porque tengamos la plena confianza de que vaya a llevar a cabo una buena tarea; lo comentaban en su momento otros diputados, de que se le iba a dar la confianza para ver si ahora sí podría hacer una investigación imparcial pero, se le está solicitando a la actual auditora porque no hay más, concluyó

La encomienda solicitada por el pleno y la Comisión de Fiscalización de la 64 legislatura a la Auditora Superior del Estado, es para investigar el manejo de los recursos de dos fideicomisos creados por gobierno del estado en beneficio de los trabajadores del estado que, a la postre, como parte de su patrimonio, presumiblemente habría adquirido el edificio y terreno donde se localiza la Unidad de Servicios Estatales por que recibiría una renta mensual, la cual nunca se ha pagado y se tiene la sospecha fue materia de malos manejos de parte de liderazgos sindicales.

mgm