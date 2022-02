Covid-19, la enfermedad más cara para la población de Tampico

La pandemia por la Covid-19 produjo los mayores gastos médicos para las familias de Tampico, Tamaulipas, lo que generó un incremento en la demanda de la población para contratar aseguradoras, informó el líder nacional de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, Alejandro Sobera Biotegui.

Señaló que antes la tasa anual por servicios médicos era de cuatro por ciento, pero en medio de la emergencia sanitaria aumentó un 15 por ciento.

Informó que las aseguradoras del país verifican que todos sus clientes cuenten con la vacuna contra la Covid-19, de no ser así sus gastos médicos por hospitalización incrementan.

"En pago por Covid se volvió el siniestro más caro en la historia de México, superó a Bilma, pero ahora ya lo superó y ha costado 55 mil millones de pesos, de ese dinero se estima que 24 mil millones han sido por gastos médicos y alrededor de 30 por fallecimientos, por pólizas de vida; afortunadamente no ha habido ninguna aseguradora en quiebra, están muy bien reguladas, la aseguradora por cada peso que asegura tiene que tener un respaldo económico y eso permite que hagan frente a catástrofes como este", declaró el empresario.

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas señaló que antes la tasa anual por servicios médicos aumentó un 15 por ciento

Además indicó que el tener un criterio más evaluado de las personas vacunadas y las que no, han tenido que incrementar el costo de sus servicios para las personas que continúan renuentes a ser inoculados "las aseguradoras ahora que tienen criterio para evaluar lo que les está costando una persona vacunada o no vacunada".

"Se han dado cuenta que ese promedio que traían de 500 y tantos mil pesos durante el 2020 y 2021, en los vacunados a bajado drásticamente, el promedio que manejan de manera informal es menos de 100 mil pesos, de los vacunados que se enferman por covid y los traen al hospital; y los no vacunados siguen teniendo cuentas superiores a los 500 mil pesos, esto ha orillado a las aseguradoras", puntualizó.

Mencionó que algunas aseguradoras han determinado no atender a la población que no esté vacunada, otras optaron por disminuir sus cuentas "ya ha habido algunas que dicen 'si no estás vacunado no te pago', ha habido otras que te dicen cuentas con 50 millones de pesos, pero si te da covid y no estás vacunado solo te voy a pagar 400 mil, son diferentes criterios, son algunas medidas".

