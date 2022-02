Comisión de Fiscalización del Congreso solicita formalmente auditoría a fideicomisos obscuros de gobierno

La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa acordó por unanimidad solicitar a la Auditoría Superior del Estado revisar y fiscalizar los recursos públicos aplicados y ejercidos respecto de los fideicomisos F/2110522 y F/2000485-0, ambos denominados “Fondo de los Trabajadores del Estado de Sinaloa”, desde su creación, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley.

También se solicitó a la ASE que sean informadas de manera inmediata las acciones realizadas, así como los resultados obtenidos de las acciones emprendidas por ese órgano fiscalizador, a la Comisión de Fiscalización del legislativo.

Dichos fideicomisos fueron los que dieron origen a un fondo de recursos presuntamente destinados de parte del gobierno del estado, para atender necesidades de los trabajadores a su servicio y de donde, supuestamente, salieron los recursos para la adquisición de la Unidad de Servicios Estatales, instalaciones que por más de 17 años se encuentran en el limbo jurídico pues se desconoce a ciencia cierta quién es el propietario y, en consecuencia, sobre quién recaen los derechos para el cobro de la renta por el orden de más de 200 millones de pesos.

A raíz de que iniciaran las campañas para la renovación del Comité Ejecutivo de la Sección 53 del SNTE, resurgieron señalamientos de corrupción en torno al manejo y administración de dichos fideicomisos, esto llegó a la conferencia semanera del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien dejó entrever malos manejos de diferentes dirigencias sindicales que durante más 17 años no se preocuparon por la protección de sus representados en torno al manejo de los fideicomisos mencionados, y, reveló que el SNTE no es el dueño único de las instalaciones de la USE, solicitando al Congreso del Estado auditar las finanzas de los fideicomisos para esclarecer su manejo desde su creación.

Votaron a favor de la propuesta planteada los diputados y diputadas: Sergio Mario Arredondo Salas, Marco Antonio Zazueta Zazueta, Alba Virgen Montes Álvarez, César Ismael Guerrero Alarcón, Nela Rosiely Sánchez Sánchez, y Adolfo Beltrán Corrales, presidente, secretario y vocales, respectivamente.

mgm