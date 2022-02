Espías o los llamados "orejas" siguen vigilando en Sinaloa

Aunque la mayoría de los llamados “orejas” o espías que laboraron en pasadas administraciones “siguiendo” las actividades de políticos y actores sociales, fueron despedidos en la presente administración, es imposible en tres meses acabar con una actividad que se realizó durante décadas.

El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que esta práctica pudiera seguirse dando y que incluso él mismo y miembros de su gabinete son blanco de espionaje aunque aseguró no tener conocimiento por parte de quién ni los fines o intereses de quienes llevan a la práctica esta actividad.

No, pues es muy probable que se haga, a nosotros nos están vigilando y nos andan haciendo espionaje; hay algunos que se fueron de ahí (Dirección de Gobierno) y seguramente están sirviéndole a alguien para dar seguimiento, eso es una práctica muy vieja pues entonces es muy difícil acabarla y sería muy presumido yo decirles que en estos tres meses, casi cuatro que esto ya concluyó; nosotros no, no lo vamos a hacer.

Rocha Moya precisó que quienes fueron separados del cargo al no acreditarse que realizaran una función objetiva en el gobierno, por lo que se presumió eran los espías de pasadas administraciones, tienen a salvo sus derechos laborales, solo tienen que acudir para que se les liquide conforme a derecho.

Reiteró que cuando inició su administración, e intentaron revisar lo que se hacía en la Dirección de Gobierno, se llevaron la sorpresa de que quienes anteriormente estuvieron en dicha dependencia, no dejaron un solo documento ni archivo en las computadoras, por lo que se llegó a la conclusión de que se trataba de espionaje.

