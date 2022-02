Sin sesgo ni aplicación de fiscalización por partido o color partidista: OSFEM

La auditora estatal, Miroslava Carrillo Martínez, defendió que la fiscalización que se ejecuta sin color partidario y por ello negó sesgo alguno en la Cuenta Pública 2020 y prueba de ella, resaltó, hay seis municipios gobernados en Morena en el “top ten” de los más observados.



Lo anterior a cuatro días de que se dieran a conocer los resultados y que se evidenciara que municipios como Naucalpan, Toluca, Ecatepec, Metepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Coacalco y Texcoco, estuvieron fuera.



En conferencia de prensa, Miroslava Carillo Martínez, recordó que se auditaron los 547 entes susceptibles a fiscalizar y que el monto revisado fue de 400 mil millones de pesos de ellos más de 300 mil millones por parte del estado y más de 85 millones de pesos.



A pregunta expresa, aclaró que el Programa Anual de Actividades se publicó en el mes de marzo y subrayó que tras su llegada se optó por revisar a municipios distintos, pues son tan importantes los de mayor capacidad financiera como aquellos pequeños.

Defendió que la fiscalización no se dirige a un partido o color político y con pruebas, enfatizó, que dentro de los entes más observados estuvieron seis municipios morenistas.



“No está sesgado, el trabajo, respalda esta circunstancia estamos siendo lo más objetivo posible… menos en el top ten hay al menos seis municipios de Morena, que se juzgue objetivamente, pero con la evidencia que hay”, aseveró.



Carillo Martínez citó a Naucalpan y Toluca que estuvieron en la Cuenta Pública de 2019 y están en proceso de solventación, en el caso del primero, incluso dijo que se fue considerado en el reporte reciente y tiene 4 millones de pesos pendientes de comprobar.



Recordó que desde su llegada al OSFEM ha decidido cambiar los municipios que son auditados, porque hallaron casos como el de Zacualpan que desde el 2016 no era fiscalizado o Tecámac con un periodo de cinco años.



“Nos percatamos que había paraísos fiscales olvidados, cinco años y no se audita una entidad, pero sí había otra que en esos mismos cinco años de manera reiterada”, declaró.



Miroslava Carillo Martínez destacó que en la Cuenta Pública 2021 podrían ser considerados los municipios antes mencionados y si bien ella no toma la decisión considera que si debería incluirse Toluca.

“Por la evidencia que hay claro que Toluca debería estar en el programa, pero no lo decido yo, eso es lo que pienso”, enfatizó



La titular del OSFEM recordó que en la Cuenta Pública 2020 de los 28 mil millones de pesos observados, 20 mil millones son entidades estatales y 8 mil millones municipales, en este caso principalmente Ixtapaluca y organismos de agua.

Tras el informe los entes tendrán 30 días de solventación y aclaración y de ser necesario se puede extender otros 30 más.

alg

