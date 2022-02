Se confrontan expertos por tarifas eléctricas en reforma de AMLO

Expertos y empresarios del sector eléctrico se confrontaron en posicionamientos sobre los presuntos beneficios que traerá la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, las voces en contra aseguraron que contrario a lo que se dice, las tarifas de los hogares mexicanos aumentarán y la propuesta no beneficiará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Lomelín, acusó a la empresa productiva de mentir a los diputados con las cifras que les presentan.

Durante el noveno foro de parlamento abierto “Impactos económicos y financieros para la CFE y la Hacienda Pública de las reformas energéticas y su sostenibilidad”, el presidente del CCE, señaló que se ha dado un debate político innecesario sobre este tema, dijo que en el debate que hasta el momento se ha dado, se han escuchado todo tipo de argumentos, muchos, sin sustento técnico.

El empresario sostuvo que los mexicanos no se merecen otro cambio constitucional, cuando son problemas de costos y tarifas que, dijo, se pueden arreglar en la mesa. Tras señalar que mienten a los diputados diciendo que la CFE está en riesgo de desaparecer, Salazar Lomelín, aseguró que la empresa productiva del Estado genera ganancias en lugar de pérdidas.

“La Comisión Federal ha tenido utilidades. En el año 2017 ganó 108 mil millones de pesos, para una empresa que factura un poco más de 500 mil no está nada mal ganar 108 millones de pesos. En el año 18 ganó 62 mil millones de pesos, con la misma ley, con las mismas regulaciones, con la misma normatividad que hoy critican. Hoy en el 2020, de acuerdo a sus datos públicos, pierden 85 mil millones de pesos, una de sus explicaciones es el aumento en su gasto administrativo.

Por ello, dijo a los diputados, que son engañados con las cifras negativas que les presentan en detrimento de la CFE.

“Señores diputados, déjenme usar una palabra que no me gusta usar porque para mí el español tiene una gran riqueza y soy muy respetuoso de usar la palabra robo, despojo, son palabras que a mí me preocupa usar en contra de mi prójimo, pero yo creo que los están engañando, que estas cifras no tendrían ningún contexto, ninguna forma de ser reconocidas por alguien que seriamente hable de esto. El 50 por ciento de lo que se dice que ha perdido la CFE son las utilidades que se pueden generar por el que te está entregando la electricidad”, sostuvo el presidente del CCE.

El empresario señaló que actualmente están detenidos alrededor de 150 proyectos eléctricos con inversiones millonarias en dólares.

“El sector privado está comprometido con México y con asegurarnos que los mexicanos tengamos suficiente energía barata y limpia, hay más de 150 proyectos a futuro que equivalen a más de 40 mil millones de dólares de inversión que están ahora detenidos y que el país necesita en la medida que crezcamos vamos a necesitar más electricidad”, señaló.

En respuesta, Miguel Reyes Hernández, director general de CFE Energía y CFE Internacional, calificó de mentirosos los posicionamientos de quienes aseguran que habrá aumento de tarifas con la aprobación de la reforma y retó a Lomelín a comprobar sus dichos o renunciar al cargo.

“Finalmente, retó al señor Carlos Salazar a que, si los datos que hemos presentado aquí no son correctos, presento mi renuncia y esperaría que él presente la suya al Consejo Coordinador Empresarial, si sus cifras no son reales que la presente, si son mentiras que renuncie y yo haría lo mismo”, señaló el directivo de la empresa productiva.

Salazar Lomelí, descalificó el desafío del funcionario y pidió se consulten si los conceptos que CFE utiliza en su presentación son adecuados.

“El reto me parece totalmente inadecuado, porque me parece casi de jóvenes de escuela que –te digo ahí a la salida a ver si uno es más alto, uno u otro- y no serio, aquí estamos hablando de seriedad y se lo he dicho manden esta tabla a todas las escuelas de contabilidad y de economía de este país, serías, y hagan que esas personas reconozcan que los conceptos que están en esta tabla son adecuados o inadecuados”

En su participación Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señaló que la reforma propuesta por el titular del ejecutivo es inviable por lo que dijo, debe ser rechazada en sus términos, advirtió que implicará un gasto para el Estado mexicano de 60 mil millones de dólares, recursos equivalentes al 20 por ciento del presupuesto de egresos anual, recursos con los que no cuenta el Estado.

“No es ideología, no es política, no es llevarle la contraria a nadie, no hay dinero público que alcance para pagar esta reforma y tampoco tiene sentido hacerlo en los términos que se propone, no fortalece a la CFE, no resuelve los retos del sector… la reforma busca poner en marcha un antiguo modelo de electricidad en un contexto en que la transición de energías limpias y renovables es urgente un cuasi monopolio estatal que dejó ser viable hace 30 años por ser insuficiente para el desarrollo de México”, sostuvo la experta.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

