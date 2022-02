Programa de incentivos es para todos los productores de maíz de Sinaloa

El programa de incentivos anticipados vía financiamiento para la adquisición de instrumentos de administración de riesgos de precio (coberturas), es para todos los productores sinaloenses de maíz del ciclo agrícola otoño-invierno 2021-2022, y tiene como objetivo, asegurar un precio piso para su producto informó el diputado Serapio Vargas Ramírez.

El presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios expresó que es muy importante hacer extensivo a los productores de maíz de Sinaloa, que este programa, no excluye a aquellos productores que históricamente les han comprado las coberturas a los centros de acopio, Financiera Nacional o a la banca privada.

“Debemos de aclarar que este programa, no solamente va dirigido a los productores llamados libres o que no tengan crédito, sino que va dirigido a los tres segmentos agrícolas para que, en su libertad, tomen la decisión de entrar o no, a este programa histórico que puso en marca el gobernador Rubén Rocha Moya mediante la Secretaría de Agricultura y Ganadería; tampoco es cierto que este programa es para darles garantías para que vayan a un banco y esa institución les dé créditos para las coberturas”, sostuvo Serapio Vargas.

Dio a conocer que el objetivo de este programa es comprar las coberturas vía financiamiento antes del 31 de marzo, y que se aprovechen los 200 pesos que en su momento les va a entregar SEGALMEX a los productores, y mediante este mecanismo puedan tener la certeza de proteger un precio piso para el maíz.

Todos los productores que hayan adquirido coberturas a través de este programa deberán pagar la diferencia de lo que cueste la cobertura, menos los 200 pesos, más los intereses que se generen en el programa que no pasan los 28 o 30 pesos por tonelada, pero al final, si hubo algún beneficio luego de liquidar la cobertura, se le entregará de manera directa al productor, explicó el diputado y líder agrícola Serapio Vargas.

“Es un programa distinto, generoso, en donde es el primero de este tipo que trata de crear una red de protección estatal para que todos los productores elijan libremente el camino a tomar, y aseguren un precio piso para su maíz. Es importante aclarar, porque hay voces que distorsionan este programa y necesitamos informar que es un programa para todos”, aseguró.

Por último, el legislador aclaró que de ninguna manera, este programa trata de desacreditar a los otros mecanismos tradicionales que se puedan estar utilizando para la compra de coberturas, que es el uso de créditos vía Financiera Nacional, FIRA o centros de acopio, sino que es una opción para que si el productor desea tomar este camino, también lo pueda hacer, al igual que para todos aquellos que no cuentan con ninguna de estas vías; es un programa complementario que busca darle atención a todos los agricultores para que no quede ninguno sin aprovechar los 200 pesos de SEGALMEX como incentivo para la compra de sus coberturas.

mgm