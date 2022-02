PRI y PRD advierten que no habrá dictamen de reforma eléctrica antes del 5 de junio

Los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro, respectivamente, advirtieron que no habrá discusión ni dictamen sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta pasadas las elecciones intermedias de junio próximo.

En entrevistas por separado posteriores al parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, los líderes parlamentarios respondieron al anuncio que dio su homólogo de Morena, Ignacio Mier, respecto a que el próximo 25 de febrero inicia la dictaminación en comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Medio Ambiente, de la iniciativa presidencial.

“La dirigencia de mi partido ha hablado que después de las elecciones, de eso ha hablado, entonces yo no puedo ahí contradecir a la dirigencia de mi partido, sería una falta” señaló el coordinador priista tras ser cuestionado sobre lo dicho por Mier.

En declaraciones a parte, el líder perredista reiteró que la discusión en comisiones encaminada a generar un dictamen para someterlo a consideración de los legisladores no se dará en medio del proceso electoral en curso.

“Nosotros hemos dicho desde el PRD en acuerdo con el PAN y el PRI (que lo dijeron ayer el presidente nacional del PRI y el presidente nacional del PAN): Esta discusión no puede darse en el marco de seis elecciones que tenemos en puerta porque si no, se entenderá que no se quería una reforma eléctrica sino una bandera electoral, electorera para convencer a los mexicanos. Si de verdad quieren que la discutamos en serio para ver si se puede construir algo, el debate debe darse después de la elección de junio”, sostuvo el líder perredista.

Sin embargo, los coordinadores difirieron en sus apreciaciones sobre el avance de los foros, el líder priista abrió para alcanzar consensos y lograr acuerdos a la iniciativa del titular del Ejecutivo.

“Yo salgo muy animado, que, si bien hubo un intercambio fuerte de opiniones, yo creo que se empieza a perfilar la posibilidad de un texto donde, más que se pueda, puede haber algún tipo de acuerdo, un tipo de consenso, obviamente que las y los diputados tendrán que valorar toda esta información y esto no quiere decir que el PRI ya tenga formada una convicción de voto a favor o en contra, no quiero que confunda esto”, señaló Rubén Moreira.

En contraste, el líder perredista ve complicado que se logren los acuerdos, toda vez que dijo persisten posiciones totalmente opuestas.

“Si las posiciones se mantienen así, seguramente no habrá esta Reforma Eléctrica que propone el presidente porque simplemente no tienen los votos”.

Añadió que los foros han dejado claro que hay dos posiciones encontradas y al momento no hay ningún punto en el que coincidan.

“No veo siquiera puntos de coincidencia y, efectivamente, veo un “blanco y negro”: Lo que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha mandado, parece que Morena no entiende que no tiene los votos suficientes para la (reforma) constitucional; no veo la apertura de decir: ‘Veamos en dónde sí podemos ponernos de acuerdo”, señaló Espinoza Cházaro.

dhfm

Seguir leyendo:

Se confrontan expertos por tarifas eléctricas en reforma de AMLO

De aprobarse la Reforma Eléctrica no se cumplirían los objetivos ante el cambio climático: CCE

Contrarreforma eléctrica va a frenar despojo de privados contra la CFE: Manuel Bartlett