Llevará años corregir infiltración del crimen organizado en dependencias de seguridad: Enrique Alfaro

La infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad pública, especialmente en la Fiscalía del Estado, aún llevará años para que se corrija aunque durante la gestión de Gerardo Octavio Solís Gómez, sí se logró avanzar, refirió Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.



“Es un proceso que va a llevar mucho tiempo, no solo en la Fiscalía sino en todos los espacios de seguridad pública, hemos intervenido policías municipales en lo que va del gobierno, ha sido un trabajo permanente y es un esfuerzo al que todavía le hacen falta años de atención, pero la evaluación que yo hago está sustentada en los resultados”, señaló.



Destacó que la incidencia delictiva continúa en descenso a menos de la mitad de lo que se reportaba en tres años y el cargo como el del Fiscal del Estado ha tenido que afrontar diversas circunstancias complejas y es por eso que Alfaro Ramírez, insistió en que el perfil de Luis Joaquín Méndez Ruiz debido a que conoce la dinámica de trabajo y la situación en la que se encuentra la estrategia de seguridad y que durante los tres años se ha conducido de forma profesional, está preparado y que tiene una dinámica de trabajo en la que ha demostrado trabajar 24/7.

Confusión ante propuesta de nuevo fiscal

Luego de la renuncia de Gerardo Octavio Solís Gómez como Fiscal de Jalisco este martes, se generó confusión por parte del Ejecutivo Estatal para proponer a su sucesor en el Congreso del Estado porque primero habló de presentar una terna y posteriormente solo se limitó a una propuesta, Luis Joaquín Méndez Ruiz, actual Fiscal Ejecutivo de Investigaciones criminales, misma que fue recibida ya en el Poder Legislativo y que se espera sea votado en la sesión del pleno de este jueves.

Eliminar la infiltración del crimen organizado será un proceso paulatino, aseguró el funcionario

FOTO: Archivo

“Es el problema que tenemos con esta situación de una reforma que nunca entró en vigor y que generó un poco de polémica, yo la verdad pensé que tenía que mandar terna y ya después con el diálogo incluso con asesores de las distintas fracciones, entendimos que era un proceso distinto, que se tenía que mandar una propuesta para ratificación y fue lo que hice, un asunto ahí confusión respecto de la legislación vigente, pero un tema que se corrigió a tiempo y que lo hicimos en consenso con asesores del Congreso, es un proceso que está establecido en la ley y fue confusión de un servidor”, señaló Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.

Comparece Méndez Ruiz ante diputados

Luis Joaquín Méndez Ruiz, actual Fiscal Ejecutivo en la Fiscalía de Jalisco y quien es el candidato que propuso el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez para suceder a Gerardo Octavio Solís Gómez al frente de la Fiscalía, compareció ante los legisladores a fin de responder a las inquietudes y señalamientos para acreditar que cuenta con la preparación necesaria, y en caso de que se le reconozca como tal, pueda ser elegido para ocupar dicho cargo.



Algunos de los hechos que se le han cuestionado tienen que ver con el seguimiento en casos como el robo del bebé que sucedió en el Hospital de Zoquipan en donde no se ha dado con la persona responsable; el asesinato del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval que ocurrió en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta y del cual no hay detenidos; los “levantones” o detenciones ilegales que ocurrieron en contra de jóvenes que se manifestaron para exigir justicia en la muerte de Giovanni López a manos de policías municipales en Ixtlahuacán de los Membrillos.

Sigue leyendo:

Continuidad en Fiscalía de Jalisco no debería ser opción: CEPAD

Rector de la UdeG pide a Enrique Alfaro cesar descalificaciones en contra de estudiantes

Instalan en Quintana Roo el primer sistema eléctrico renovable y sustentable