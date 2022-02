¿Cuál es la vacuna que dejó a los mexicanos una marca permanente en el brazo y por qué?

Tú la tienes, yo la tengo, casi todos la tenemos; si te preguntabas por qué una vacuna te dejó marcado de por vida, aquí te decimos cuál fue el biológico causante de una cicatriz en forma de 'boquita' en tu brazo.

Hay quienes eligen marcar su piel con tatuajes, otros deciden expresarse con perforaciones y hay quienes simplemente prefieren mantenerse lejos de las agujas, pero si hay algo que compartimos la mayoría de los mexicanos, además de nuestra afición a lo picante, es una marca en el brazo que nadie pidió, pero que se hizo presente en la vida de muchos.

¿Cuál es la vacuna que dejó marca en el brazo de los mexicanos?

Claramente, no fue la vacuna contra el COVID-19, sin embargo, el biológico en cuestión también es para prevenir una enfermedad respiratoria, ya que la inmunización que seguramente te provocó una marquita en el brazo desde pequeño es la que previene la tuberculosis, padecimiento que afecta mayormente a los pulmones.

Dicha enfermedad infecciosa es causada por bacterias que se propagan de una persona a otra mediante pequeñas gotas de saliva que se liberan por la tos o estornudos, sin embargo, esto no explica por qué esta inyección provoca una marca que puede ser redonda o en forma de labios.

Pero antes de explicarte la razón, conviene decir que si tú no tienes esa marquita o una con otra forma, no quiere decir que no hayas sido inoculado contra la tuberculosis, sino que es posible que tu organismo haya sido de los pocos que no desarrollaron esta cicatriz.

Pues, la Asociación Española de Vacunología, señala que esta reacción aparece en el 90 a 95% de los vacunados contra la tuberculosis, por lo cual el mejor método para asegurarte de que tienes el biológico es revisando tu cartilla de vacunación.

No obstante, conviene aclarar que esta vacuna se tiene que aplicar a una edad muy temprana (máximo a los cinco años), por lo cual las personas adultas no son candidatas.

¿Por qué la vacuna de la tuberculosis deja una marca de por vida en el brazo?

Ahora sí, la razón por la cual la mayoría posee una marquita de vacunación en el brazo es porque el biológico contra la tuberculosis es el único de todo el esquema de vacunación mexicano, que tiene una aplicación intradérmica.

De manera que no se suministra de forma superficial, sino que requiere de la introducción de una aguja entre 10 y 15 grados respecto a la piel, de ahí que quienes la apliquen requieran de una capacitación especial.

Además, conviene decir que aunque la zona más común donde se aplica es el brazo izquierdo, también se puede aplicar en el otro brazo o incluso, en la pompa.

SIGUE LEYENDO:

Una mujer ató a su esposo y lo llevó a vacunarse a la fuerza I VIRAL

Pfizer anuncia vacuna contra Covid-19 para menores de 5 años, ¿cuándo estará lista?