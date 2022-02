AMLO critica pregunta de la revocación: “está muy complicada”

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la pregunta de la revocación de mandato está muy “complicada” y sugirió a la ciudadanía buscarse un buen traductor para evitar equivocaciones.

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que no se conoce, la gente no sabe si va ser `sí´ o `no´, entonces si pedirles a todos que busque un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar, y que ayuden porque debería de es muy sencillo, debería ser ´sí o no´”, cuestionó.

Recordó que este martes la Corte resolvió no cambiar la pregunta, pero aún así no es clara para la gente y como ya no podrá hablar de esto, pidió a la ciudadanía “correr la voz” para que se vaya sabiendo la forma de votar.

El presidente también hizo un llamado a los órganos electoral para que hagan campaña para promover la consulta de revocación de mandato, pues aseguró que los medios de comunicación y los partidos de oposición “van a querer que pase de noche” este ejercicio.

“Todo esto obliga a que el que llegue al cargo cumpla y no se sienta absoluto: `Ya votaron por seis años, aguántenme, es legal, aunque yo tenga 15% de aceptación, 20%´. No, que exista este mecanismo para que el pueblo pueda ejercer su derecho democrático””, reiteró.

