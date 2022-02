AMLO absuelve a López-Gatell de cualquier responsabilidad: “Querían agarrar un pollito y les salió gallo”

En su Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador “absolvió” de cualquier responsabilidad al subdirector de Salud, Hugo López-Gatell, quien es responsable del manejo de la pandemia de Covid-19.

“Sí, (es inocente López-Gatell), y a todos los que participaron en la dirección. Al contrario, es para darles un reconocimiento público, mundial”, consideró el presidente.

En Palacio Nacional, el mandatario explicó que en todos los casos el presidente de la República tiene responsabilidad; “puede ser que no sea culpable, pero soy responsable y consideró que la estrategia contra la pandemia fue acertada y salvó muchas vidas”.

Recordó que la estrategia ha consistido en varios puntos, como la propia ayuda de la gente que sabe cuidarse y no hay necesidad de aplicar “toques de queda” como en otros países.

También ayudó el personal médico, a pesar de que no se tiene el número necesario de profesionales, pues hay un déficit del 50 por ciento de médicos y lo mismo en el caso de enfermeras.

López-Gatell fue responsable de conseguir las vacunas

Sobre las vacunas, dijo que se hizo todo lo posible para conseguir el biológico y México fue el primero en tenerlas en América Latina y se está en el décimo lugar a nivel mundial.

“No quedó ningún enfermo sin cama, sin médico y se atendió a todos. Se trabajó de manera conjunta todo el sector salud. Nunca había pasado eso”, reiteró.

En ese sentido, aplaudió el trabajo de López-Gatell quien salió “gallo” ante las críticas:

“Sostengo que no tienen autoridad moral, no tiene escrúpulos morales de ninguna índole, lo único que les importa es el dinero, los obnubila, y su mentalidad y su pensamiento conservador que también los ciega por completo, no les importa nada, es destruir; el que nos vaya mal, entonces la molestia de nuestros adversarios pues es que querían agarrar un pollito y les salió gallo”, sentenció el jefe del Ejecutivo.

SIGUE LEYENDO:

“No estamos en recesión”, asegura AMLO y lanza una advertencia

AMLO hace un pedido a la gente tras la decisión de la Corte de no cambiar la pregunta de revocación de mandato

RMG