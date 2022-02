Policías de la SSC y ciudadanos "rompen barreras" en el ring

Un vendaje en ambas manos, unos guantes color azul y la mira puesta en el aplauso del público, así se presentó Yeshua “La mini” Roldán, quien es parte del equipo de boxeo Halcones Tránsito de la Dirección General de Tránsito adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, durante el primer torneo de boxeo amateur entre policías y ciudadanos, quienes, acompañados de su familia y colegas de gimnasios locales, disputaron una jornada amistosa con los puños en alto.

“Esto es un mensaje, yo quiero representar a las mujeres porque no hay pretexto de que somos el sexo débil, eso no es cierto, nosotras tenemos la capacidad de traer a alguien más al mundo, de educar y enseñar que no hay límites, el límite lo pones tú”, detalló Roldán mientras ajustaba sus guantes.