Sacbé abre las puertas del mundo bancario a más de 60 millones de latinos en Estados Unidos

México recibe miles de millones de dólares en remesas cada año. En 2021, los envíos de dinero que los migrantes residentes en otros países enviaron a sus familias llegaron a más de 51 mil millones de dólares, un monto récord como resultado de un crecimiento anual del 27 por ciento entre 2021 y 2020, cuando el saldo acumulado de los envíos ascendió a cerca de 40 mil 600 millones de dólares.

No obstante, la mayoría de los migrantes que viven en Estados Unidos no están bancarizados, ni tienen la posibilidad de acceder a servicios financieros en un futuro cercano, principalmente debido a su situación legal.

Ante este escenario, Miguel Osio, empresario mexicano fundó una compañía de tecnología financiera, Sacbé Payments Inc. con sede en Miami y en la Ciudad de México que busca promover la inclusión financiera. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una alternativa de acceso a servicios financieros para apoyar a la comunidad migrante, no sólo de México sino también de Centro y Sudamérica.

“El proyecto surgió al darme cuenta de que la falta de acceso de los inmigrantes al sistema bancario tradicional, es una barrera para su bienestar ya que, por ejemplo, cada año llegan a gastar hasta un mes de sus salario en comisiones no solo para enviar dinero a sus familias, si no por el cambio de cheque a efectivo de sus sueldos y las comisiones que cobran los intermediarios por recibir los pagos de servicios básicos tales como la renta, la luz, el agua , teléfono entre otros”, explicó el presidente y fundador de Sacbé Payments Inc.