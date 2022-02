En los últimos 21 años, se registraron más de 31 mil incendios en el Edomex

Durante los últimos 21 años, en lo que va de este siglo, el Edomex registró 31 mil siete incendios forestales, informó la Protectora de Bosques de la entidad (Probosque) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Según la información solicitada vía transparencia, Valle de Bravo es la localidad con mayor incidencia, al sumar dos mil 156 casos durante enero de 2000 hasta octubre de 2021, mientras que Valle de Chalco, La Paz y Chicoloapan sólo registraron un incendio de este tipo durante ese lapso.

El conteo es seguido por Temascaltepec, con mil 771 casos, así como de Nicolás Romero e Ixtapaluca, quienes compilaron mil 667 y mil 530 incendios forestales, respectivamente, convirtiéndolas en las únicas localidades del Valle de México que reportan alta incidencia de estos eventos.

Otras localidades de alta concentración urbana y forestal de la región que registraron casos de este tipo son Chalco, que sumó 391 incendios, y Ecatepec, que sumó 301 durante los últimos 21 años; no muy lejos de ahí se ubica Naucalpan, que reunió 270; Tlalnepantla, 260; Huixquilucan sumó 210; y Toluca, 209.

En tanto, existen 13 municipios donde no se registran eventos de este tipo derivado de la ausencia de zonas boscosas en su suelo y se ubican en zonas urbanas, como es el caso de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tultepec, Chicoloapan, Tezoyuca y Teotihuacán.

Para diciembre de 2021, la Conafor contabilizó mil 493 incendios forestales en el Estado de México y nuevamente se encamina a ser la de mayor incidencia en México en los últimos dos años, pues rebasó los mil 96 casos que registró en todo 2020, así como los mil 475 de 2019.

Autoridades de Probosque y Conafor llaman a la población a evitar incendios forestales al no encender fogatas, no fumar y no dejar basura. Las causas que provocan el inicio del fuego se atribuyen a actividades agropecuarias (38%), fogatas (23%) e intencionales (18%).

PAL