Solicitan locatarios del centro de Culiacán la destitución del Director de Mercados y Comercio en la vía pública

“No hay un motivo justificable para remover a Jesús Adrián Cerda Orozco al frente del Departamento de Mercados y Comercio en la Vía Pública, dijo el Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro, tras la solicitud de su destitución ante el creciente número de comerciantes informales, de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán.

“Todo mundo puede pedir lo que quiera, o sea, tiene libertad para pedir, que se haga es otra cosa porque para que yo pueda actuar de esa manera necesito una justificación, un motivo justificado, no una petición nada más”, dijo al ratificar en su cargo a Cedano Orozco.

Agregó que si hay tantos vendedores golondrinos, como le llaman ellos, o vendedores informales que no tiene un local, sino que incluso nos roban luz, porque se cuelgan de los postes. Hay un tiempo de tregua, todavía estamos en él por motivo de la pandemia”, expresó, al igual que otros vendedores instalados en algunos bulevares importantes de Culiacán.

Agrego que se ha tolerado porque por cuestiones de la pandemia esas personas salieron a ganarse la vida en otra parte, pero no toda la gente que esta ahí vendiendo es gente pobre, hay unas Tacomas, unas Cheyenes, unas camionetonas vendiendo verduras y no creo que al margen de las necesidades que tengan o no, no podemos quitarlos en un momento sado sin tener una opción para ellos porque el día que los agarren robando, van a decir que lo hacen porque el alcalde no les permite trabajar honestamente y aunque estén violando un reglamento o afectando la vialidad uno debe ser tolerante también con ese tipo de cosas.

Por otra parte dio a conocer que no cuenta con el reporte de Protección Civil, sobre el trabajo que vienen realizando sobre la supervisión y revisión de los locales comerciales del centro de la ciudad, después del derrumbe de un local por encontrarse en mal estado, pero que lo va a solicitar para ver que procede en base al informe.

mgm