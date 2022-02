"Que no cruce la raya”: Advierten diputados de Morena al INE en asuntos del Congreso

Morena en la Cámara de Diputados advirtió este jueves al Instituto Nacional Electoral (INE) “que no cruce” la raya para inmiscuirse en asuntos del Congreso de la Unión, en respuesta a las medidas cautelares que ese órgano emitió contra al menos 30 integrantes de esa bancada por presuntamente violar la veda al promover la revocación de mandato en asambleas informativas.

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier Velazco, criticó principalmente al consejero presidente Lorenzo Córdova pues, dijo, está confundiendo las asambleas informativas de Morena sobre la reforma eléctrica con promoción de la revocación de mandato.

“Como diría mi abuelita: ¡Ay Lorenzo, Lorenzo! Yo ya le dije, con todo respeto, él sabe que lo aprecio, que los libros no muerden, los documentos tampoco, si uno los lee no le saltan a uno mordidas, pero se ve que no lo ayudan sus colaboradores.

Defendió que las asambleas legislativas de Morena abonan a “darle cumplimiento a un acuerdo del Pleno de este poder, que es la Cámara de Diputados, de que hubiera la máxima difusión y el ejercicio del derecho de estar informados los mexicanos a través de los foros de parlamento abierto, y en el caso de Morena la realización de las asambleas informativas que fue una decisión votada por el pleno de la coalición Juntos Hacemos Historia”.

Lo anterior lo dejó plasmado la bancada en una carta que publicó ayer en redes sociales, la cual Mier dijo que se la enviarán hoy al INE. A pregunta expresa sobre si el órgano electoral se está inmiscuyendo en asuntos del Poder Legislativo, el coordinador afirmó que sí.

“Sí, claro, es lo que les estamos diciendo, que no crucen la raya, que la Constitución establece el ámbito de sus responsabilidades, que nos deje a la Cámara de Diputados hacer nuestro trabajo. Yo no me meto a definir por qué nada más se van a instalar en este ejercicio 57 mil casillas, pues ellos dicen que no les alcanza el dinero, yo pienso lo contrario, pero ya es su decisión soberana y ahí en su autonomía nosotros los respetamos”, contestó.