Interponen denuncia penal contra ex funcionarios del ISSSTEESIN

Interpuso denuncias penales el candidato de la planilla roja, Somos Más que 53, a la dirigencia de la Secretaría General del SNTE 53, Alfredo Heredia Sedano; a ex funcionarios del ISSSTEESIN durante el periodo de Jesús Ernesto Delgado Valverde, al presuntamente aprovecharse de su posición para otorgarse créditos de viviendas con cantidades superiores a las que reciben los maestros.

Explicó Heredia Sedano que Camilo Ernesto Rojas Vejar, quien era integrante de la junta directiva de ISSSTEESIN, encargado de de aprobar los créditos dictaminados en el departamento de Prestaciones, presuntamente se aprovechó de su cargo para autorizarse un crédito para él y su esposa por la cantidad de un millón 660 mil pesos durante el 2021.

Luis Fidel Alemán Olivas, ex integrante del Comité Técnico del Fideicomiso de Vivienda del ISSSTEESIN, instancia que depositaba los recursos de créditos aprobados por la junta directiva, de igual forma se autorizó un crédito para él y su esposa por la misma cantidad.

Detalló que en el caso de la ex jefa del departamento de Prestaciones Sociales, María Mónica Ramírez Osuna, quien se encargaba de recibir solicitudes de crédito y dictaminar quienes eran los beneficiarios de crédito, se autorizó un crédito para ella y su hijo por la cantidad de 670 mil pesos.

Heredia Sedada, quien resaltó que esta información la obtuvieron vía acceso transparencia el pasado 19 de enero, aseguró que no fueron los únicos ex funcionarios que aprovechándose de su cargo se autorizaron créditos con altas cantidades, entre estos el ex secretario de Trabajo y Conflictos de Niveles Especiales, José Manuel González Estrada por la cantidad de un millón 660 mil pesos.

Por la misma cantidad se autorizó un préstamo para Joaquín Vizcaína Brito, ex secretario de Educación para el Desarrollo Sustentable, más de un millón 279 mil para Alma Dinora Miranda Mondaca, la ex secretaria de Organización Región II, 830 mil, Ricardo Vázquez Espiricueta y el ex secretario de Organización Región III la cantidad de 530 mil pesos.

En la denuncia también se detalla que Patricia Prado Canizales, quien era secretaria de Trabajo y Conflictos Nivel Preescolar recibió la cantidad de 500 mil pesos mientras que Juan Francisco Rodríguez Martínez, ex secretario de Vivienda la cantidad de 830 mil pesos.

“En la lista de los 199 créditos aparecen familiares de personas ligadas al sindicato lo que habla de un uso indebido del programa de créditos que se regían por un reglamento para evitar su uso faccioso, cosa que no ocurrió como se observa en la denuncia”, dijo.

El aspirante a la dirigencia del SNTE 53, condenó que aún 4 mil beneficiarios no puedan cobrar créditos ante los excesivos requisitos por préstamos que apenas alcanzan la cantidad entre 200 y 400 mil pesos cuando las autoridades se autorizan cantidades por arriba de un millón de pesos.

