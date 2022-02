Es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas, no mandamos a aniquilar a nadie: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal ya no es el principal violador de derechos humanos y que su administración no manda aniquilar a ningún periodista.

Durante la conferencia prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que es una obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno proteger la labor de los periodistas y los defensores de Derechos Humanos.

"Hay que manifestarse y nuestro respeto, y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos, y lo vamos a seguir haciendo, nada más, lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie, o sea, ya no es el Estado como era antes: el violador por excelencia de los Derechos Humanos", explicó.

López Obrador reiteró que su administración no atenta contra la labor de los periodistas en México.

"Si hay pruebas, se castiga, pero no hay ni la intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento, nosotros no somos represores, para que no nos confundan. Entonces, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y vamos a seguir protegiendo a los periodistas", indicó.

