En Sinaloa, joven de 15 años busca a su papá desde niña; esta es su historia

Cambió las muñecas por las palas para hallar a su papá. A sus 15 años, Rosa Alexandra es la más joven de Las Rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa, una labor que comenzó cuando tenía seis.

Su esperanza es localizar a su padre, Bladimir Castro Flores, quien desapareció en el año 2013, en una de esas jornadas en que escarban la tierra para recuperar a “sus tesoros”, como prefieren llamar a las personas que buscan.

“Cuando encontramos un cuerpo, si miro que está muy grande o se ve grande la persona, pues digo yo: “‘Es mi papá’”, explicó la menor que aspira a ser criminóloga y pediatra.

Hallar un cuerpo vuelca sus sentimientos: “Me alegro y me pongo triste, porque digo: ‘No fue mi papá’. Y cuando ya dan quién es, me alegro, y me pongo triste porque no fue mi papá. Y me alegro a la vez porque se encontró otro cuerpo de otra persona desaparecida y, pues, al fin ya va a estar con su familia y van a tener un lugar donde llevarle una flor y ya va a descansar en paz”, detalló.

La menor de cuatro hermanos tenía seis años cuando dejó de ver a su papá. Entonces, comenzó a acompañar a su mamá, Esther Preciado, en la búsqueda que inició para hallar a su compañero de vida.

“Me decía: ‘Mamá, ¿qué es desaparecido?’. Y le explicaba”, recuerda.

–¿Te acuerdas cuando no encontrabas la muñeca?

–Sí.

–¿Qué hacías?

–La busco.

–Ah, es lo mismo que vamos a hacer con tu papá.

–Pero, ¿dónde lo busco?

Entonces, empezaron a recorrer, primero solas, calles y hospitales; luego, la sierra, con Las Rastreadoras.

Ahora, lo mismo cava que introduce la varilla que permite detectar un cuerpo sepultado en los montes de Sinaloa, donde la temperatura puede rebasar los 40 grados.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, desde 1964 a la fecha, en el país hay 97 mil 863 personas desaparecidas y no localizadas. En Sinaloa hay cinco mil 315.

Sin embargo, Las Rastreadoras tienen cerca de dos mil denuncias, cuyas fechas de desaparición se remontan a 2009. El grupo, que empezó con mujeres en 2014, y al que se han unido hombres, ha logrado recuperar 700 cuerpos, 400 de los cuales ya están con sus familiares, afirmó Mirna Medina, la fundadora.

Roberto, uno de los hermanos mayores de Rosa Alexandra, tiene 21 años. Él es otro de los jóvenes que se internan ya en el monte, en las jornadas de búsqueda para hallar a su papá y a todos los desaparecidos.

