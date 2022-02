Abogado de caso 'Duda Razonable' espera que SCJN conceda amparo y libertad

Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer el caso de la miniserie Duda Razonable de Netflix, sobre cuatro hombres que fueron sentenciados a 50 años de prisión en Tabasco por supuesto secuestro y con base en pruebas fabricadas.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Iker Ibarreche, abogado defensor, comentó que ellos promovieron un amparo directo que en teoría sería resuelto por un Tribunal Colegial de Circuito en Tabasco, pero decidieron solicitar a la Corte que atrajera el caso porque es de interés y trascendencia.

"El interés lo ha generado el documental, y la trascendencia es que nosotros hacemos valer cuestiones en ese amparo que tienen que ver con violación de derechos fundamentales que en este caso son de Héctor, Juan Luis y Gonzalo, pero la realidad es que lo que ellos están viviendo, es algo que podríamos vivir todos", expresó.

Agregó que a través de este amparo buscan, en principio, es su libertad, pero en segundo es marcar como un antecedente importante para la actuación de todos los involucrados en la procuración y administración de justicia, desde la policía, la fiscalía, los poderes judiciales, en cómo se deben respetar estos derechos para que funcionen las barreras de contención, así si actúa mal la policía, la primera barrera de contención sería el Ministerio Público.

"Que una persona no sea acusada y condenada por un delito que no cometió, donde no hay pruebas y, prácticamente, con el dicho de una persona que no tiene congruencia y no se respetan los derechos de la forma en que debe ser juzgada una persona", apuntó.

Finalmente, indicó que la realidad es que no hay ninguna duda, "es muy evidente es que estos muchachos no tienen nada que ver, y no hay pruebas de que hayan intervenido".

Destacó que la Corte atrajo el caso, pero no está entrando a resolver el fondo del asunto, será turnado a uno de los ministros para que haga un proyecto de resolución y se vote por el Pleno, lo cual puede tomar varios meses.

"Confiamos en que hay elementos suficientes para que la Corte les conceda el amparo y estos muchos obtengan su libertad", afirmó.

