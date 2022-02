Regreso a clases: Más de un millón de alumnos vuelven a las aulas en Tamaulipas

El secretario de Educación en Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, confirmó que a partir de mañana más de un millón de alumnos regresan a las aulas todas las escuelas públicas y privadas de los distintos niveles académicos.

Durante una rueda de prensa otorgada en la Universidad Tecnológica de Altamira, aseguró que se van a respetar todos los protocolos que marca la Secretaría de Salud, además de que se va verificar que los maestros cuenten con sus vacunas.

TE PUEDE INTERESAR: El amor deja derrama millonaria en comercios de Tamaulipas

Destacó que en las escuelas donde regresaron los alumnos, no se han dado contagios, por lo que consideró que se trata de instituciones seguras y donde se cumplen todos los protocolos sanitarios.

"Tampoco hemos tenido maestros que no se hayan vacunado y hayan llegado a dar clases, es algo que no nos ha pasado y en su momento vamos a ver cada caso en particular", indicó durante la entrevista.