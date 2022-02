AMLO agradece a sus hijos que resistan ataques en su contra

Con la voz cortada, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a sus hijos que sigan resistiendo a los ataques en su contra desde que han sido niños.

“Ellos saben que esto. Me da mucho orgullo que resistan; se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente.

“Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos y yo les pido que se sigan portando bien, como lo están haciendo y agradezco al Creador de que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos, Juan Nepomuceno Alponte, que se volvió traidor y se pasó al bando de los conservadores”, dijo.