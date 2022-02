Durante su participación en el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, celebrado en Santa Lucía, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó una nueva empresa constructor del estado que estará bajo el control de las Fuerzas Armadas y con encargo de construir obras para el desarrollo del país.

En entrevista con Mario Maldonado para El Heraldo Media Group, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Francisco Javier Solares Alemán, destacó que la CMIC no está de acuerdo con todas las responsabilidades que se están dando al ejército.

Pues señaló que esto se traduce en una falta de confianza hacia las empresas constructoras y no es el camino adecuado para reactivar la economía, especialmente en la rama de la construcción.

Señaló que hay una falta total de transparencia, por lo que pese a que se argumentó que se hace para evitar la corrupción, no ha sucedido nada diferente a como era antes, agregó que es cuestionable que no podamos conocer a qué costo está trabajando el ejército.

“Argumentan seguridad nacional, pero la construcción de obras civiles no es un tema de seguridad nacional, por lo que no hay razón para no transparentar los costos”, destacó.