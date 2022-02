Regreso presencial a clases: ¿Cuándo podrán asistir los alumnos en Nuevo León?

Tras presentar el semáforo epidemiológico del estado de Nuevo León, el Gobernador Samuel García confirmó que habrá regreso a clases presenciales este próximo lunes 14 de febrero, así como un aumento en los aforos permitidos tanto en espacios públicos como privados, que ahora será el 60 por ciento.

En rueda de prensa, las autoridades neolonesas confirmaron que las condiciones de la pandemia del Covid-19 en la entidad están mejorando, al mismo ritmo que se reducen los contagios diarios de la enfermedad.

Ante esta situación, García aseguró que ya se cuenta con el aval de los expertos y el Comité de Seguridad en Salud para que los menores regresen a las aulas, y aseguró que reconoce que hay padres de familia que no están de acuerdo con el regreso presencial pero insistió que la gran mayoría (el 70 por ciento) quiere que se dé este regreso.

“A pesar de que contamos con todas las medidas y contamos con las condiciones de salud necesarias, entiendo perfectamente a ese 30 por ciento, que según las encuestas y mediciones que hicimos están dudosos, y aunque no tengo hijos los escucho y los entiendo, pero no puedo al otro 70 pararlos.

Durante la misma conferencia, la Secretaria de Educación en la entidad, Sofialeticia Morales aseguró que Nuevo León sufre de un rezago “sin precedentes” en materia de educación en este momento.

“La verdadera pandemia es la pérdida de los aprendizajes imprescindibles. Aquí se evaluó 239,579 estudiantes lo cual representa el 83% de la población total de segundo tercero y cuarto grado de primaria; 2 de cada 3 de los estudiantes evaluados no pueden comprender un texto simple, uno de cada 5 estudiantes de cuarto grado no pueden leer un enunciado con fluidez, uno de cada 5 estudiantes de tercer grado no puede leer una palabra”, reveló Morales