Completan sistema de "Mi Macro Periférico" con entrada en operación de 5 rutas más

Con tiempos de paso de hasta 25 minutos, puertas abiertas por falta de calibración y complicaciones para poder acceder a las estaciones por la distancia entre puentes peatonales o acceso a las paradas de las rutas complementarias, el sistema completo de Mi Macro Periférico lo reportan completo las autoridades de transporte luego de que inician operaciones cinco rutas alimentadoras más completando el servicio para los más de 300 mil usuarios.

Luego de 11 días de operación se estima que más de un millón 200 mil usuarios han utilizado tanto rutas troncales como las tres complementarias y las dos alimentadoras que llegan del sur de la Ciudad, han operado 254 unidades, de las cuales 44 son articuladas de 18 metros en troncales y hay 135 duales que complementariamente se suman a los carriles troncales y dan servicio barriales en algunas colonias y 75 unidades de nueve metros en alimentadoras.

Así, el sistema completo de Macro Periférico está integrado por tres rutas troncales, dos alimentadoras y tres rutas complementarias y este día, se suman cinco rutas complementarias, A1, A2, A3, A6 y A7. Almicar López, director de Transporte dijo que la flota completa inició desde el domingo y que los pasos están evaluando aún la frecuencia porque aún hay tiempos largos entre una y otra.

“Ya tenemos en operación al día de hoy nuestras tres rutas troncales, nuestras tres rutas complementarias y las dos alimentadoras que es la 4 y 5, ahora entran en operación la A1, A2, A3, A6 y A7 con lo cual terminamos la implementación del Sistema”.

Con esto, se suman 63 unidades de 12 metros y siguen trabajando en diferentes puntos, tanto al interior de las estaciones como en otros puntos de transferencia en alimentadoras, 300 personas para socializar y entregar tarjetas de Mi Pasaje a los usuarios.

Las rutas alimentadoras que entrarán este fin de semana son las siguientes:

MP-A01 : de Barranca de Huentitán circulará por colonias como Oblatos, San Martín, El Tapatío hasta llegar a Alfredo Barba, y sustituye a la T19-C04 (antes 78). Contará con 18 unidades.

: de Barranca de Huentitán circulará por colonias como Oblatos, San Martín, El Tapatío hasta llegar a Alfredo Barba, y sustituye a la T19-C04 (antes 78). Contará con 18 unidades. MP-A02: de Barranca de Huentitán circulará por colonias como La Federacha, San Vicente, San Andrés, Tetlán, hasta llegar a San Pedrito y sustituye a la T19-C03 (antes 78 C). Contará con 19 unidades.

de Barranca de Huentitán circulará por colonias como La Federacha, San Vicente, San Andrés, Tetlán, hasta llegar a San Pedrito y sustituye a la T19-C03 (antes 78 C). Contará con 19 unidades. MP-A03: Centro Cultural Universitario - Acueducto, pasando por Jardín Real, Santa Margarita Residencial o Jardines del Valle, y que sustituye a la misma ruta que la A02, es decir a la T19-C03 (antes 78 C) en la segunda parte de su recorrido. Contará con 9 unidades.

Centro Cultural Universitario - Acueducto, pasando por Jardín Real, Santa Margarita Residencial o Jardines del Valle, y que sustituye a la misma ruta que la A02, es decir a la T19-C03 (antes 78 C) en la segunda parte de su recorrido. Contará con 9 unidades. MP-A06: de Barranca de Huentitán circulará por colonias como Alamedas de Zalatitán, Los Camichines, hasta llegar a Basilio Vadillo y sustituye a la T19-C05 (antes 368). Contará con 5 unidades.

de Barranca de Huentitán circulará por colonias como Alamedas de Zalatitán, Los Camichines, hasta llegar a Basilio Vadillo y sustituye a la T19-C05 (antes 368). Contará con 5 unidades. MP-A07: de Barranca de Huentitán circulará por colonias como Circunvalación Belisario, Independencia, Analco, hasta llegar a Antigua Central de Autobuses y sustituye a la C68 (antes 320). Contará con 12 unidades.

Las rutas y trayectos completos de cada ruta se pueden consultar a través de mimacro.jalisco.gob.mx y también en Google Maps donde ya están trazados los derroteros.

Al interior del sistema continúan haciendo activaciones para concientizar sobre el acoso en el transporte público y estas acciones las desarrolla personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Las puertas son un extra de comodidad y seguridad. Aunque la calibración de puertas no ha sido resuelto en el sistema de Mi macro periférico, se espera que sea la próxima semana cuando queden en su totalidad calibradas, señaló Diego Monraz Villaseñor, titular de Transporte, quien añadió que en otros sistemas no hay puertas y que no han sucedido accidentes como en las Líneas 1,2 y 3.

Para las personas de movilidad limitada, se diseñaron rampas con un porcentaje de elevación más suave y en aquellos puentes peatonales en donde se tiene una pendiente más pronunciada se complica que las sillas de ruedas puedan circular, y en los próximos días esperan que en pocos días se entregue la totalidad de éstos por parte del proveedor y se pidió que los usuarios no suban más de cuatro personas porque los bloquean.

Finalmente confirmó que en las unidades ya hay graffiti, en otros puntos se reportó un vidrio roto y pidió a los usuarios que no se lleven el gel antibacterial porque es para todos.

