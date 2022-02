Ayuntamiento de Culiacán no aplicará descuentos en el pago de agua potable a adultos y discapacitados

El Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro, dio a conocer que no se aplicara el decreto aprobado y publicado el día de ayer en el Periódico Oficial del Estado, que otorga el 50% de descuento en el pago del Servicio de Agua Potable a adultos mayores y personas con discapacidad, interponiendo en los próximos días una Controversia Constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la NACIÓN que se ganara y no se aplicara la Ley.

El decreto que reforma el Artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa aprobado por el Congreso del Estado, determina una tarifa especial del 50 por ciento de descuento para pensionados, jubilados, discapacitados y adultos mayores, hecho que de llevarse a cabo, dijo el edil, ocasionará que el organismo deje de percibir anualmente hasta 400 millones de pesos, situación que afecta la mejora del servicio a la población.

Manifestó además que el no aplicar dicho descuento no le afecta, porque cuenta con una facultad ejecutiva para no aplicarla, basada en los artículos 133, 120 y 1ero. Constitucional, Considero además que la aprobación de dicho decreto son actitudes demagógicas que solo buscan quedar bien con la gente, donde le están dando descuento del 50 por ciento de descuento a jubilados que ganan hasta 30 o 50 mil pesos.

Por otra parte hizo un llamado al Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya a que pague él, los descuentos, porque se está convirtiendo en cómplice de los diputados, y esta medida solo ocasionará afectar la economía de la Junta. Aclarando por último que las personas que por cuestiones económicas no puedan pagar el servicio de agua, el Ayuntamiento lo agarra y no el 50 por ciento, si no el 100 por ciento.

