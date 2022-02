55% de los menores institucionalizados en la CDMX son niñas, asegura el DIF

En la Ciudad de México aspiran a tener cero menores institucionalizados, aseguró la directora general del DIF Ciudad de México, Esthela Damián Peralta.

En el foro “Por el derecho a vivir en familia”, que se llevó a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia, la funcionaria señaló que en esta administración ha disminuido los menores de edad en esta situación.

"Me da mucho gusto decirles que hemos disminuido la cantidad de niños que están institucionalizados y si me preguntaran cuál es la meta que tenemos como DIF de la Ciudad de México a mí me gustaría que tuviéramos cero niños institucionalizados, ésa es mi meta y que todos los niños tengan derecho a la familia", explicó.