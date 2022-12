AMLO invita a la oposición a nombrar a su candidato: "No se vayan a rasguñar mucho"

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los partidos opositores a su gobierno a elegir a su próximo candidato para las elecciones para la Presidencia de 2024; sin embargo, sugirió que habría asperezas entre ellos debido al gran número de perfiles que se perfilan para buscar ser el abanderado.

“¿Cuándo van a resolver los del bloque conservador?, ¿o qué es lo que piensan?, ¿qué va a estar fácil?, ¿que se van a poner de acuerdo y va a decir Claudio (X. González) será esté? Y ya todos de acuerdo. No, eso es complejo y son muchísimos, claro, hay unos que hacen la finta, hablan de que quieren se candidatos y quieren que los incluyan en la lista para ser diputados”, argumentó.

Durante la conferencia matutina de este viernes indicó que los comicios están cada vez más cerca, por lo que es indispensable que estas fuerzas políticas se pongan de acuerdo.

Dijo que Morena ya tiene a sus perfiles elegidos. FOTO: Presidencia

"Les va a ganar el tiempo, no me vayan a echar la culpa a mí de eso, ya que hagan su convención, empiecen a ponerse de acuerdo, nada más que no se vayan a rasguñar mucho”, aseguró.

López Obrador aseveró que en el caso del Movimiento de Regeneración Nacional ya se han elegido los perfiles más adecuados y además saldrá entre ellos al que tenga las mejores capacidades para gobernar.

“Ayer se lo dije a los empresarios, por el lado nuestro, en el flanco izquierdo son profesionales, gente con mucha experiencia, además con principios, gente honesta porque no es que un actor que porque es muy famoso, muy conocido, que eso ya no, ni siquiera para ganar la elección porque ya ha engañado con eso”, argumentó.

Descartó además que en Morena se elija por medio del dedazo o con función en la popularidad de los aspirantes.

“No es meter el mercado con publicidad un producto chatarra, no, eso no, ya luego, y si llega este periodista famoso, este actor, este empresario ¿qué le hará?, ¿cómo va a gobernador si no es un asunto sencillo?, la política siempre lo he dicho es un oficio y los que están todos son profesionales, han tenido cargos de representación y son de primero, eso lo tenemos resuelto, estoy tranquilo”, afirmó.

